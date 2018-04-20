تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالدة إحدى ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت مؤخرا وراح ضحيتها 257 شهيدا، وهي منهارة وتحتضن تراب قبر نجلها باكية بحرقة شديدة على فراقه.

ووفقا لما ذكره الناشطون، فقد ظلت الأم بجانب قبر نجلها في محافظة سكيكدة، دون مغادرة، كي لا تترك فلذة كبدها وحيدا في ظلمة القبر.

اللهُم ابعد عن امهاتنا كل هم وتعب يرهق أجسادهن . انتهى الحداد في #الجزائر، وتم دفن كل ضحايا حادث #تحطم_الطائرة_العسكريةوعاد المعزّون إلى بيوتهم، فبقيت هذه الأم منهارة على قبر ابنها وهي تحتضن ترابه كأنها تضمه إلى صدرها، وتبكي فقدانه . pic.twitter.com/bRziY40JD5 — 🅸🅼🅿🅾🆁🆃🅰🅽🆃 (@kooom911) April 20, 2018

هذاك بقيت أم الشهيد ياحي محمد من بومدفع ولاية عين الدفلى تلمس قبر ابنها الشهيد… .أين هو الذي كنت احضنه بين ذراعي اين هو الذي كان يقبل رأسي في كل وقت ويحضني بذراعيه…. 😢#مراسل_الصفحة_سليماني_مصطفى — ziiad nacer (@ziiad15) April 19, 2018

"@aliabiskra4: الأم بجانب قبر إبنها أحد شهداء تحطم طائرة #بوفاريك صورة قاسية جدا ،😢😢😢😢😢

ربي يصبرها pic.twitter.com/GDGoMfIqwt"الله يصبرها — عاشق ومحروم (@iLLIAY1cc1jHwbg) April 19, 2018

الأم بجانب قبر إبنها أحد شهداء تحطم طائرة #بوفاريك صورة قاسية جدا ،😢😢😢😢😢

ربي يصبرها pic.twitter.com/ABUAsk13Sh — جزائرية محبة لفلسطين (@aliabiskra4) April 19, 2018

الحداد انتهى وتفرق المشيعون وبقيت الأم فوق قبر إبنها الشهيد في حادثة طائرة بوفاريك ربي يعطيك الصبر يا أماه😢😢😢

قاسية هي الحياة pic.twitter.com/IKqfwt3tSR — Abderrahmane salmi (@FissalS) April 19, 2018

وكانت الجزائر قد شهدت كارثة مؤلمة، الأربعاء من الأسبوع الماضي ، بتحطم الطائرة العسكرية الجزائرية التي راح ضحيتها 257 شخصًا.

وخيم الحزن على الشوارع خاصةً أن كل ضحية كان وراءها قصة إنسانية ترويها الأسر التي فجعت بخبر الوفاة.

يذكر أن الطائرة كانت من نوع ” اليوشين ” تحطمت بمنطقة بني مراد غير بعيد عن مطار بوفاريك بعد لحظات قليلة بعد إقلاعها.