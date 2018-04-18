في رسالة تهديدية من القوات المتحالفة مع جماعة الحوثي في اليمن، قال العميد شرف لقمان، المتحدث الرسمي باسم القوات المتحالفة مع “أنصار الله”، إن قواته قادرة على ضرب مطار الخرطوم في السودان ردا على مشاركة السودان في التحالف الذي تقوده السعودية باليمن.

وذكر “لقمان” في تصريحات له اليوم، الأربعاء، إنه لم يصدر عن القوات المسلحة تهديدات بضرب مطار الخرطوم في السودان بالصواريخ الباليستية، وإن كان هذا حق مشروع.

وأضاف: “أننا لم نهدد بضرب الخرطوم، رغم أن قواتهم تقاتل في الصفوف الأولى على أرضنا في اليمن، ونقتل منهم العشرات يوميا، لكننا لم نهدد لأن لدينا أولويات، وإن كانت لدينا بالفعل القدرة على ضرب الخرطوم، لكن الموقف السياسي هو من يمتلك القرار وله حسابات أخرى”.

وتابع “الشعب السوداني ليس عدوا لنا، وعشنا مع السودانيين فترة كبيرة ولدينا الكثير من المعلمين السودانيين، والكثير من السودانيين تبرأ من هذا الجيش وأعلنوا تضامنهم معنا”.

وأضاف الضابط اليمني الموالي للحوثيين بحسب “سبوتنيك”: “لن نهدد بضرب الخرطوم بالصواريخ الباليسية، وهذا التهديد ورد على لسان أحد المحللين وهذا رأيه، لكنني لم أقلها ولم تصدر عن أية جهة رسمية”.