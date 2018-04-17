في فضيحة جديدة للنظام السعودي، اعترفت “دارة ” دون قصد  بتلقي مؤسس الملك عبد العزيز أموالا من بريطانيا مقابل أن لا يحتل وساحل عمان.

 

ووقع المشرفون على صفحة “” الرسمية بتويتر، في هذه السقطة بعد ردهم الغاضب والمتسرع (الذي كشف الحقيقة) على تغريدة للكاتب القطري المعروف ، كان قد أرفق بها صورة لوثيقة عرضتها التي تم افتتاحها أمس، تثبت تلقي الملك عبد العزيز لمدفوعات من بريطانيا مقابل عدم توسيع حدوده.

 

ونشر “العذبة” صورة الوثيقة على صفحته بتويتر، ودون عليه ما نصه:”وثائق مدفوعات بريطانيا إلى مؤسس الدولة #السعودية التي تعرضها #مكتبة_قطر_الوطنية بالتعاون مع المكتبة البريطانية.”

 

وتابع طالبا الرد السعودي على هذه الوثيقة، مستخدما خاصية المنشن بتويتر:”ما تعليق دارة الملك عبدالعزيز؟”

 

 

ليرد عليه المشرف على صفحة الدارة برد غاضب أثبت صحة الوثيقة دون قصد منه :”هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات هي ضمن سياسة بريطانيا لمنع الملك عبدالعزيز أن لايمتد بنفوذه الى مناطق تحت نفوذها انذاك وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى وهي الأرض التي تعيش انت اليوم فيها”

 

 

ليرد “العذبة” مجددا على تعليق الدارة ومشيرا إلى اعترافها بصحة الوثيقة دون قصد حينما حاولت مكايدة قطر:”دارة الملك عبدالعزيز تؤكد صحة الوثيقة بموقع #مكتبة_قطر_الوطنية. الوثيقة تثبت تلقي مؤسس #السعودية أموالا من بريطانيا وتزعم أنه قبل هذه الأموال لكي لا يحتل #قطر و #ساحل_عمان.. الخ.”

 

وتابع ساخرا:”شكرا لتسجيل هذا الاعتراف رسميا في حين أن طلال بن عبدالعزيز قال هذه الأموال: قرض. مع تحياتي القروي”

 

 

يشار إلى أن “دارة الملك عبد العزيز” هي مؤسسة ثقافية تقع في في المملكة العربية السعودية، وأنشئت بموجب مرسوم ملكي صدر عام 1972.

 

 

وتم انشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة.

 

يشار إلى أن الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، والد رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، كان قد أكد في حوار تليفزيوني صحة ما تردد عن تقاضي الملك عبد العزيز راتبًا شهريًا من لندن قدره 5 آلاف جنيه إسترليني، لتعضيد دعائم ملكه، في ظل أزمة خانقة كان يعيشها لضعف موارد بلاده، فيما قبل عصر البترول، والتي كانت مجرد صحراء شاسعة لا تكفى مواردها أبدًا لصنع إمارة قوية مثل جيرانها في الشام ومصر.

 

 