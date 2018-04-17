في فضيحة جديدة للنظام السعودي، اعترفت “دارة الملك عبد العزيز” دون قصد بتلقي مؤسس السعودية الملك عبد العزيز أموالا من بريطانيا مقابل أن لا يحتل قطر وساحل عمان.

ووقع المشرفون على صفحة “دارة الملك عبد العزيز” الرسمية بتويتر، في هذه السقطة بعد ردهم الغاضب والمتسرع (الذي كشف الحقيقة) على تغريدة للكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة، كان قد أرفق بها صورة لوثيقة عرضتها مكتبة قطر الوطنية التي تم افتتاحها أمس، تثبت تلقي الملك عبد العزيز لمدفوعات من بريطانيا مقابل عدم توسيع حدوده.

ونشر “العذبة” صورة الوثيقة على صفحته بتويتر، ودون عليه ما نصه:”وثائق مدفوعات بريطانيا إلى مؤسس الدولة #السعودية التي تعرضها #مكتبة_قطر_الوطنية بالتعاون مع المكتبة البريطانية.”

وتابع طالبا الرد السعودي على هذه الوثيقة، مستخدما خاصية المنشن بتويتر:”ما تعليق دارة الملك عبدالعزيز؟”

ليرد عليه المشرف على صفحة الدارة برد غاضب أثبت صحة الوثيقة دون قصد منه :”هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات هي ضمن سياسة بريطانيا لمنع الملك عبدالعزيز أن لايمتد بنفوذه الى مناطق تحت نفوذها انذاك وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى وهي الأرض التي تعيش انت اليوم فيها”

هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات هي ضمن سياسة بريطانيا لمنع الملك عبدالعزيز أن لايمتد بنفوذه الى مناطق تحت نفوذها انذاك وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى وهي الأرض التي تعيش انت اليوم فيها — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) April 17, 2018

ليرد “العذبة” مجددا على تعليق الدارة ومشيرا إلى اعترافها بصحة الوثيقة دون قصد حينما حاولت مكايدة قطر:”دارة الملك عبدالعزيز تؤكد صحة الوثيقة بموقع #مكتبة_قطر_الوطنية. الوثيقة تثبت تلقي مؤسس #السعودية أموالا من بريطانيا وتزعم أنه قبل هذه الأموال لكي لا يحتل #قطر و #ساحل_عمان.. الخ.”

وتابع ساخرا:”شكرا لتسجيل هذا الاعتراف رسميا في حين أن طلال بن عبدالعزيز قال هذه الأموال: قرض. مع تحياتي القروي”

دارة الملك عبدالعزيز تؤكد صحة الوثيقة بموقع #مكتبة_قطر_الوطنية.

الوثيقة تثبت تلقي مؤسس #السعودية أموالا من بريطانيا وتزعم أنه قبل هذه الأموال لكي لا يحتل #قطر و #ساحل_عمان.. الخ.

شكرا لتسجيل هذا الاعتراف رسميا في حين أن طلال بن عبدالعزيز قال هذه الأموال: قرض.

مع تحياتي القروي pic.twitter.com/zk43E2Iqt0 — عبدالله بن حمد العذبة – #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) April 17, 2018

يشار إلى أن “دارة الملك عبد العزيز” هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض في المملكة العربية السعودية، وأنشئت بموجب مرسوم ملكي صدر عام 1972.

اشلون تسحب الكلام من شخص او مؤسسة بطريقة غير مباشرة وتخليهم يعترفون بشي يرفضون الاعتراف به … العذبة يعلمكم 😂😂😂😂 https://t.co/avQclpURje — JABER ALNEAMA (@JQTR2022) April 17, 2018

وتم انشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة.

يشار إلى أن الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، والد رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، كان قد أكد في حوار تليفزيوني صحة ما تردد عن تقاضي الملك عبد العزيز راتبًا شهريًا من لندن قدره 5 آلاف جنيه إسترليني، لتعضيد دعائم ملكه، في ظل أزمة خانقة كان يعيشها لضعف موارد بلاده، فيما قبل عصر البترول، والتي كانت مجرد صحراء شاسعة لا تكفى مواردها أبدًا لصنع إمارة قوية مثل جيرانها في الشام ومصر.

الأمير طلال بن عبدالعزيز:والدي الملك عبدالعزيز كان يأخذ راتبا من بريطانيا ويمكن اعتباره قرض، كالقروض بين الدول الآن.

دارة الملك عبدالعزيز: بل حصل على هذه الأموال من بريطانيا ليتنازل عن حدود الدولة السعودية الأولى؛ لكي لا يغزو #قطر و #ساحل_عمان.

يعني أخذ رشوة وتنازل عن أرضه؟🤔😃😉 pic.twitter.com/V74Xjrlhfy — عبدالله بن حمد العذبة – #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) April 17, 2018