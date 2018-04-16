أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي خلال أعمال مؤتمر القمة العربي الـ29 حالة من الجدل الواسع على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد أظهرت لقطة له خلال القمة وهو يقوم بفتح منديل ورقي ليتناول منها شيئا ويضعه في فمه، ليتداول الناشطون الفيديو زاعمين بأن “المخلافي” كان يشم شيئا ما، في إشارة للمخدرات.

وفور تداول الفيديو، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا معارضا بعنوان:” #وزير_الشمه_في_مؤتمر_القمه “، انتقد فيه المغردون الذي اتضح أنهم جنوبيين موالين للإمارات فيه تصرف “المخلافي”، زاعمين بأنه كان يشم شيئا محظورا.

#وزير_الشمه_في_مؤتمر_القمه

الحين هذا وزير ولا بطلجي يا عالم

بركاتك يا عبدربة هذه نتايج التعيين حقك

شمه بالقمة باقي حزمه قات ويقرح الكيف معه #فضايح القمه👇🏻👇🏻

وزير الشمة عبدالملك المخلافي يتناول الشمة وقت القمة pic.twitter.com/ezsKQ07hMc — عدنان #الجنوب (@yafaieee) April 15, 2018

#وزير_الشمه_في_مؤتمر_القمه

كيف وصل منصب وزير خارجية لا شهاده جامعيه ولا يعرف لغات #المخلافي خطف الأضواء بالشمه pic.twitter.com/5wB17xucpb — saleh ahmed (@saaa0110) April 15, 2018

#وزير_الشمه_في_مؤتمر_القمه

احترام للمكان وللمتحدث وجب عليه الاحترام والانصات لانه في حضرة سلمان العزم والحزم ولكن للأسف هذا له مواقف وتصاريح ضد المملكه سابقه !!

شمّه ياذي ماتستحي اصبر شوي ورح الفندق وعب شدقك !! دحبشه على اصولها …. — مجمّل النعماني (@bat_omar) April 15, 2018

الوزير الرمه في مؤتمر القمه يتعاطى شمه

يامخلافي اقل شي رح دورة المياه

اذا بوليتو فستترو#وزير_الشمه_في_مؤتمر_القمه#قمة_الظهران pic.twitter.com/FtF8gHnOAo — عبدالله الجنوبي بن علايه (@olvOnAF6oEWtIgM) April 15, 2018

الرئيس الأمريكي في نهاية خطاباته يقول قود بليس أميركا

ونحن عندنا حثالة المجتمع عاد الخلق ماخلصت خطابها وجالس يلقي شمه 😷#وزير_الشمه_في_مؤتمر_القمه — ¥llady¥ (@llad_y) April 15, 2018

#وزير_الشمه_في_مؤتمر_القمه كل يوم تظهر لنا بلاوي حكومة الشرعية هكذا عرفناهم منذ أسم الشرعية فكل فعل يخرج منهم لانستغربه فلا يوجد خير في وجوههم.!! تربية منظومة المخلوع لا حسيب ولا رقيب pic.twitter.com/uZu5VdT4vi — جَـــــنٌــوِبّيّ (@2013Alamari) April 15, 2018

#وزير_الشمه_في_مؤتمر_القمه

قاتلك الله ي هادي ع اختيارك للوزرا قد شعب منبوذ الا من اشكالكم واعمالكم المقرفه

ولو انسطلت معناتها مو فاهم ولا مركز بلقمه لشو حضورك ماقول الا حسبي الله عليكم ي معفنين @almekhlafi52

😷😷 — ‏بنت حســـــــــين👑 (@Yafei1233) April 15, 2018

وفور اندلاع الهاشتاج كالنار في الهشيم، تدخل الوزير اليمني “المخلافي” للدفاع عن نفسه موضحا حقيقة الأمر، كاشفا بأن ما كان يتعاطاه هو دواء مقرر له من طبيبه منذ سنوات.

وقال “المخلافي” في تدوينة له “عبر حسابه بـ”تويتر” قائلا:” ان يصل السخف بان يصبح تناولي لأدوية انا ملزم طبيا بتناولها في موعدها ولهذا اخذتها معي في منديل ورقي قصة للتسلية والكذب فهو امر يثير الشفقة على اصحاب الحملة وانا لا أتناول حتى السجائر ،ولكن تابعوا مواقفي ستعرفون من وراء الحملة يساندهم ( الفرغ ) الذين ليس لهم عمل والله المستعان “.