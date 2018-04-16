أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية اليمني خلال أعمال مؤتمر القمة العربي الـ29 حالة من الجدل الواسع على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد أظهرت لقطة له خلال القمة وهو يقوم بفتح منديل ورقي ليتناول منها شيئا ويضعه في فمه، ليتداول الناشطون الفيديو زاعمين بأن “المخلافي” كان يشم شيئا ما، في إشارة للمخدرات.

 

وفور تداول الفيديو، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا معارضا بعنوان:” #وزير_الشمه_في_مؤتمر_القمه “، انتقد فيه المغردون الذي اتضح أنهم جنوبيين موالين للإمارات فيه تصرف “المخلافي”، زاعمين بأنه كان يشم شيئا محظورا.

وفور اندلاع الهاشتاج كالنار في الهشيم، تدخل الوزير اليمني “المخلافي” للدفاع عن نفسه موضحا حقيقة الأمر، كاشفا بأن ما كان يتعاطاه هو دواء مقرر له من طبيبه منذ سنوات.

 

وقال “المخلافي” في تدوينة له “عبر حسابه بـ”تويتر” قائلا:” ان يصل السخف بان يصبح تناولي لأدوية انا ملزم طبيا بتناولها في موعدها ولهذا اخذتها معي في منديل ورقي قصة للتسلية والكذب فهو امر يثير الشفقة على اصحاب الحملة وانا لا أتناول حتى السجائر ،ولكن تابعوا مواقفي ستعرفون من وراء الحملة يساندهم ( الفرغ ) الذين ليس لهم عمل والله المستعان “.

 