قال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية إن الإمارات تمنع عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى محافظة عدن، مؤكدا وجود اختلافات وتباينات بين الشرعية والتحالف حول عدد من القضايا.

وأوضح “المخلافي” في مقابلة مع قناة “بي بي سي” مساء الأحد على هامش أعمال القمة العربية ردا على سؤال لماذا لا يعود الرئيس إلى اليمن لإدارة شؤون البلاد، أن الانقسامات الأمنية بعدن والمشكلة مع الإمارات استدعت تأجيل عودته وهو تعبير دبلوماسي مخفف لكلمة تمنع.

وهذا ثالث وزير بالحكومة الشرعية يقول هذا الكلام ويحمل الإمارات مسؤولية أسباب بقاء الرئيس بالرياض.

وردا على سؤال حول وجود خلافات مع التحالف، أجاب المخلافي بنعم مؤكدا أن الشرعية تعمل على تجاوز ذلك بالحوار مع التحالف.

وأكد “المخلافي” أن من بين نقاط الخلاف وجود المليشيات المدعومة من الإمارات بعدن والتي تقوض سلطة الدولة، مشددا على أن الشرعية لا يمكن أن تتسامح مع حملة السلاح من الانفصاليين وأن من لديه مطالب مشروعة عليه أن يعبر عنها سلميا.

وجدد وزير الخارجية التذكير بأن شرعية تدخل التحالف مرتبطة بطلب الشرعية نفسها وهذا هو أساس المراجعة المتوقعة بين الطرفين لحل الاشكاليات العالقة بينهما.