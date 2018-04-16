كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي واحب حساب “بدون ظل” الشهير على “تويتر” عن أسباب إساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني لممثل قطر في القمة العربية سيف البوعنين، مؤكدا بأن ذلك يعود لرفض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التجاوب مع وسيط سعودي لكي يحضر القمة مقابل السلام على الملك سلمان بن عبد العزيز وإنهاء الأزمة الخليجية.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إساءة الاستاذ سعود القحطاني لممثل قطر في القمه العربية سعادة سيف البوعينين جاء بسبب ان السعودية ارسلت رساله عبر شخصيه رفيعة المستوى كوسيط تطالب بحضور امير قطر والسلام على الملك سلمان من اجل انهاء الخلاف وهو ما رفضه امير قطر حيث كانت تريد المملكة انتصار سياسي امام الدول العربية”.

اساءة الاستاذ سعود القحطاني لممثل قطر في

القمه العربيه سعادة سيف البوعينين جاء بسبب

ان السعوديه ارسلت رساله عبر شخصيه رفيعة المستوى كوسيط تطالب بحضور امير قطر والسلام على الملك سلمان من اجل انهاء الخلاف وهو مارفضه امير قطر حيث كانت تريد المملكه انتصار سياسي امام الدول العربيه — بدون ظل (@without__shadow) April 15, 2018

وكان سعود القحطاني قد تناسى القيم العربية الشريفة في إكرام الضيف، لينشر عددا من الصور لممثل قطر خلال القمة محاولا إظهارة منفردا ليوحي لمتابعيه بأن المندوب القطري منبوذ في القمة.

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا”.

ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا pic.twitter.com/QhwLejAdej — سعود القحطاني (@saudq1978) April 15, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى:” صور أخرى للتاريخ. لرئيس وفد #جزيرة_سلوى”.

وكان المندوب القطري في الجامعة العربية والسفير السابق في القاهرة، سيف البوعينين قد حضر اجتماعات مؤتمر القمة العربية الـ 29 التي أقيمت الأحد في مدينة الظهران السعودية.

وجاء الإعلان عن تمثيل “البوعنين” لقطر في القمة بعد تأكيد مصدر دبلوماسي عربي الاسبوع الماضي بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده لحضور مؤتمر القمة.