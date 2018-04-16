كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي واحب حساب “بدون ظل” الشهير على “تويتر” عن أسباب إساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي لممثل في سيف البوعنين، مؤكدا بأن ذلك يعود لرفض آل ثاني التجاوب مع وسيط سعودي لكي يحضر القمة مقابل السلام على بن عبد العزيز وإنهاء الأزمة الخليجية.

 

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إساءة الاستاذ سعود القحطاني لممثل قطر في القمه العربية سعادة جاء بسبب ان ارسلت رساله عبر شخصيه رفيعة المستوى كوسيط تطالب بحضور امير قطر والسلام على الملك سلمان من اجل انهاء الخلاف وهو ما رفضه امير قطر حيث كانت تريد المملكة انتصار سياسي امام الدول العربية”.

 

وكان سعود القحطاني قد تناسى القيم العربية الشريفة في إكرام الضيف، لينشر عددا من الصور لممثل قطر خلال القمة محاولا إظهارة منفردا ليوحي لمتابعيه بأن المندوب القطري منبوذ في القمة.

 

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا”.

وأضاف في تدوينة أخرى:” صور أخرى للتاريخ. لرئيس وفد #جزيرة_سلوى”.

 

وكان المندوب القطري في الجامعة العربية والسفير السابق في ، سيف البوعينين قد حضر اجتماعات مؤتمر القمة العربية الـ 29 التي أقيمت الأحد في مدينة الظهران السعودية.

 

وجاء الإعلان عن تمثيل “البوعنين” لقطر في القمة بعد تأكيد مصدر دبلوماسي عربي الاسبوع الماضي بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده لحضور مؤتمر القمة.