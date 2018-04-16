تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة اشتعال النيران في أحد الزوارق البحرية التابعة لقيادة الشرطة في ميناء السلطان قابوس بن سعيد بسلطنة عمان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قد ظهرت النيران وهي تلتهم الزورق البحري وقد أحاطت به قوات شرطية وسط تعالي صافرات الإسعاف والشرطة.

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شاهد.. أحتراق #زورق تابع لخفر السواحل في ميناء السلطان قابوس.. وشرطة عمان السلطانية توضح بأن الحريق ناجم عن عطل فني في الزورق خلال فترة عمله كما أنه لا توجد أي أضرار بشرية.#عُمان pic.twitter.com/jTX4cRzSnJ — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 15, 2018

من جانبها، أكدت شرطة عمان السلطانية بأن الحريق الذي شب في الزورق ناجم عن عطل فني في الزورق، نافية وقوع أي خسائر في الأرواح.

وقالت الشرطة السلطانية في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” :” حول ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن نشوب حريق في أحد الزوارق التابعة لقيادة شرطة خفر السواحل، تفيد #شرطة_عمان_السلطانية بأن الحريق ناجم عن عطل فني في الزورق خلال فترة عمله كما أنه لا توجد أي أضرار بشرية وتم نقل الزورق لمنطقة آمنه تمهيداً للسيطرة على الحريق بشكل نهائي.”

حول ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن نشوب حريق في أحد الزوارق التابعة لقيادة شرطة خفر السواحل، تفيد #شرطة_عمان_السلطانية بأن الحريق ناجم عن عطل فني في الزورق خلال فترة عمله كما أنه لا توجد أي أضرار بشرية وتم نقل الزورق لمنطقة آمنه تمهيداً للسيطرة على الحريق بشكل نهائي. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 15, 2018

وأضافت في تغريدة أخرى:” بالإشارة إلى التغريدة أعلاه والمتضمنة حادثة نشوب حريق في أحد زوارق قيادة شرطة خفر السواحل، نُعلمكم بأنه تمت السيطرة الكاملة بإخماد الحريق وكل شيء على خير مايرام.”