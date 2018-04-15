يبدو أن رئيس الوزراء اللبناني قد أصيب بـ(هوس الصور السيلفي)، حتى يلتقط “السيلفي” الخامس له مع ولي العهد السعودي ، إضافة إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح على هامش #قمة_ بالسعودية.

يشار إلى أن “الحريري” التقط  صور سيلفي عدة مع “ابن سلمان” بدءا من القمة ـ الأمريكية بالرياض، مرورا بزيارة ولي العهد السعودي الأخيرة لواشنطن وباريس.

 

كما نشر “الحريري” أيضا سيلفي جديدا، جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، والوفد المشارك في التاسعة والعشرين في الظهران شرق السعودية.

ودون الحريري في تغريدته التي أرفقها بصورتين مع عون والوفد المشارك: “في الطريق إلى قمة الظهران”.

 

وكان الحريري نشر صورتي “سيلفي” قبل أيام خلال وجوده بالعاصمة الفرنسية باريس، الأولى جمعته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك المغرب محمد السادس، والثانية بابن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.