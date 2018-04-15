يبدو أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أصيب بـ(هوس الصور السيلفي)، حتى يلتقط “السيلفي” الخامس له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إضافة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على هامش #قمة_الظهران بالسعودية.

يشار إلى أن “الحريري” التقط صور سيلفي عدة مع “ابن سلمان” بدءا من القمة السعودية ـ الأمريكية بالرياض، مرورا بزيارة ولي العهد السعودي الأخيرة لواشنطن وباريس.

كما نشر “الحريري” أيضا سيلفي جديدا، جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، والوفد المشارك في القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران شرق السعودية.

ودون الحريري في تغريدته التي أرفقها بصورتين مع عون والوفد المشارك: “في الطريق إلى قمة الظهران”.

وكان الحريري نشر صورتي “سيلفي” قبل أيام خلال وجوده بالعاصمة الفرنسية باريس، الأولى جمعته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك المغرب محمد السادس، والثانية بابن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.