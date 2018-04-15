يبدو أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أصيب بـ(هوس الصور السيلفي)، حتى يلتقط “السيلفي” الخامس له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إضافة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على هامش #قمة_الظهران بالسعودية.
من #القمة_العربية_بالظهران #القمة_العربية_29 pic.twitter.com/sv1hdvDW9M
— Saad Hariri (@saadhariri) April 15, 2018
يشار إلى أن “الحريري” التقط صور سيلفي عدة مع “ابن سلمان” بدءا من القمة السعودية ـ الأمريكية بالرياض، مرورا بزيارة ولي العهد السعودي الأخيرة لواشنطن وباريس.
كما نشر “الحريري” أيضا سيلفي جديدا، جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، والوفد المشارك في القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران شرق السعودية.
في الطريق الى قمة الظهران #القمة_العربية_29 #القمة_العربية_بالظهران pic.twitter.com/jGQxYdpvn6
— Saad Hariri (@saadhariri) April 14, 2018
ودون الحريري في تغريدته التي أرفقها بصورتين مع عون والوفد المشارك: “في الطريق إلى قمة الظهران”.
وكان الحريري نشر صورتي “سيلفي” قبل أيام خلال وجوده بالعاصمة الفرنسية باريس، الأولى جمعته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك المغرب محمد السادس، والثانية بابن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
لا تعليق pic.twitter.com/MQhGJ2XkkE
— Saad Hariri (@saadhariri) April 10, 2018
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