شن الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، هجوما عنيفا على حزب الله وإيران الداعمين لنظام بشار الأسد، في إطار تعليقه على الضربات العسكرية التي وجهها التحالف الثلاثي بقيادة أمريكا للنظام السوري ردا على مجزرته الوحشية في دوما.

وقال “خلفان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، إن ما يحدث في سوريا سببه إيران “لا بارك الله فيها”.. حسب وصفه، مضيفا:”بشار لم يتعلم من درس صدام”.

ما يحدث في سوريا مرده الى ايران لا بارك الله فيها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 14, 2018

بشار لم يتعلم من درس صدام — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 14, 2018

وتابع في هجوم عنيف على إيران وحزب الله:”اين الحمار سليماني من انقاذ قواعد بشار…كلام لسان يهدد وحزاتها الخسيس ولا كلمة”، مضيفا: “وين فئران حزب اللات..وحسون مخدرات…من قصف قواعد ايران في سوريا”

اين الحمار سليماني من انقاذ قواعد بشار…كلام لسان يهدد وحزاتها الخسيس ولا كلمة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 14, 2018

وين فئران حزب اللات..وحسون مخدرات…من قصف قواعد ايران في سوريا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 14, 2018

واستطرد:”مع الأسف بشار وضع يده بيد مجرمين كبيرين خامئني وحسن نصر اللات والشاعر يقول اذا كان الغراب دليل قوم. يقودهم الى جيف الحمير”

مع الأسف بشار وضع يده بيد مجرمين كبيرين خامئني وحسن نصر اللات والشاعر يقول

اذا كان الغراب دليل قوم. يقودهم الى جيف الحمير — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 14, 2018

واختتم نائب رئيس شرطة دبي المقرب من ولي عهد أبوظبي تغريداته بالقول:””ملالي ايران يلتزمون الصمت وتخرس افواههم…!!! لم نسمع عن جيش تحرير القدس..على الاقل فليدافع عن دمشق…يخرب بيت هيك زلمات”

ملالي ايران يلتزمون الصمت وتخرس افواههم…!!! لم نسمع عن جيش تحرير القدس..على الاقل فليدافع عن دمشق…يخرب بيت هيك زلمات.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 14, 2018

وقال مسؤولان بالإدارة الأمريكية، السبت، إن الضربات التي تم توجيهها ضد أهداف للبرنامج الكيمياوي السوري لن تكون نهاية الرد الأمريكي على حد تعبيره.

وأوضح المسؤولان المطلعان على خطة العمليات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا أن هناك مرونة كبيرة في الخطة ما يسمح بتنفيذ ضربات إضافية بناء على ما تم استهدافه الليلة، في الوقت الذي أكد فيه أحد المسؤولين أن أمريكا تراقب الرد الروسي خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وأوضح المسؤول أن جهودا استخباراتية مشتركة تبذل لجمع معلومات حول ما سيقوم به الروس على خلفية هذه الضربات بما في ذلك الحديث عن عمليات انتقامية، لافتا إلى أن القدرات العسكرية الروسية في سوريا تضاعفت منذ العام الماضي وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الدفاعات الجوية.