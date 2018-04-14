شن الفريق ، نائب رئيس شرطة دبي، هجوما عنيفا على وإيران الداعمين لنظام ، في إطار تعليقه على الضربات العسكرية التي وجهها بقيادة للنظام السوري ردا على مجزرته الوحشية في .

 

وقال “خلفان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، إن ما يحدث في سببه “لا بارك الله فيها”.. حسب وصفه، مضيفا:”بشار لم يتعلم من درس صدام”.

 

 

 

وتابع في هجوم عنيف على إيران وحزب الله:”اين الحمار سليماني من انقاذ قواعد بشار…كلام لسان يهدد وحزاتها الخسيس ولا كلمة”، مضيفا: “وين فئران حزب اللات..وحسون مخدرات…من قواعد ايران في سوريا”

 

 

 

واستطرد:”مع الأسف بشار وضع يده بيد مجرمين كبيرين خامئني وحسن نصر اللات والشاعر يقول اذا كان الغراب دليل قوم. يقودهم الى جيف الحمير”

 

 

واختتم نائب رئيس شرطة دبي المقرب من ولي عهد أبوظبي تغريداته بالقول:””ملالي ايران يلتزمون الصمت وتخرس افواههم…!!! لم نسمع عن جيش تحرير القدس..على الاقل فليدافع عن دمشق…يخرب بيت هيك زلمات”

 

 

وقال مسؤولان بالإدارة الأمريكية، السبت، إن الضربات التي تم توجيهها ضد أهداف للبرنامج الكيمياوي السوري لن تكون نهاية الرد الأمريكي على حد تعبيره.

 

وأوضح المسؤولان المطلعان على خطة العمليات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا أن هناك مرونة كبيرة في الخطة ما يسمح بتنفيذ ضربات إضافية بناء على ما تم استهدافه الليلة، في الوقت الذي أكد فيه أحد المسؤولين أن أمريكا تراقب الرد الروسي خلال الساعات الـ24 المقبلة.

 

وأوضح المسؤول أن جهودا استخباراتية مشتركة تبذل لجمع معلومات حول ما سيقوم به الروس على خلفية هذه الضربات بما في ذلك الحديث عن عمليات انتقامية، لافتا إلى أن القدرات العسكرية الروسية في سوريا تضاعفت منذ العام الماضي وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الدفاعات الجوية.

 