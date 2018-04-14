شن السياسي المصري والكاتب المعروف ، هجوما عنيفا على وزير الخارجية المصري السابق ، بسبب موقفه من الضربة العسكرية التي وجهها التحاف الثلاثي بقيادة فجر اليوم، السبت، ضد نظام .

 

وأكد “موسى” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن)، أن الغارات الثلاثية على قدمت رسائل متناقضة، مفادها أن هناك تفاهمات أمريكية روسية على ، وأن ما يطلق عليه العقاب الأمريكي مجرد عنصر لحفظ ماء الوجه، وذلك لعدم ضرب أي موقع إيراني في .

 

وقال فيها: “الغارات الثلاثية ضد مواقع في سوريا ترسل رسائل متناقضة، أولها أنها ترد على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، ولكنها في الواقع تمثل ردا غير مؤثر”.

 

 

وأضاف: “ثانيها أنه إذا كان هذا هو العقاب ضد استخدام الكيماوي فإن هناك إذن ضوء أصفر وليس أحمر إزاء هذا الاستخدام (إذا كان حدث بالفعل) وذلك بالموازنة بين مكاسب الضربات السورية ونتائج العقاب الأمريكي”.

 

 

وتابع: “ثالثها أنه تم إبلاغ روسيا مسبقا بالغارات ونطاقها، مما يعني أن الأمر لن يستدعي تصعيدا أو صداما أمريكيا أو غربيا مع روسيا إلا من حيث التصريحات والبيانات ومجلس الأمن”.

 

 

وعن الرسالة الرابعة قال “موسى”: “رابعها أن هناك عنصر حفظ ماء الوجه خصوصا بعد أن توعد الرئيس ترامب على تويتر بإجراء عسكري قريب”.

 

وتابع: “خامسها هناك تأكيد لتفاهم أمريكي روسي، تأخذه بالحسبان تركيا وإيران، على أطر التصرف في سوريا وحدوده دون الاهتمام بدور عربي”، وأكد “لاحظ عدم مساس الغارات بأية مواقع إيرانية أو تابعة لها”.

 

 

 

وقال عمرو موسى: “سادسها غدا، وهي بالطبع مطالبة بصياغة رد الفعل العربي بهذه التطورات، كما أنها مطالبة باتخاذ موقف واضح من الاستخدام المحتمل للأسلحة المحرمة.. والمهم هو أن تطالب القمة بمقعد عربي على مائدة نقاش مستقبل سوريا”.

 

 

تصريحات “موسى” أثارت حفيظة مصطفى بكري ودفعته للهجوم عليه بشدة عبر سلسلة تغريدات دونها هو الآخر.

 

وقال “بكري” مهاجما “موسى”: “البيان الذي أصدره عمرو موسى فى أعقاب العدوان الثلاثي على سوريا، هو بيان لا يجافى الحقائق فقط، وإنما يعيد إلينا الوجه الذي ظهر به عمرو موسى، وهو يدعم دخول حلف الناتو لتدمير ، ماذا يريد عمرو موسى الدبلوماسي المحنك، وهل تعتقد أنك تقرأ الحدث جيدًا أم أنك تدخل في إطار ذات الزمرة التي تمارس دورًا مجافيًا للحقيقة من أجل مصالحها الاستراتيجية”.

 

 

 

 

وتابع متوجهًا إليه: “بالذمة هل أنت مقتنع بهذا الكلام، ولو كنت مقتنعا فعن أي قومية تتحدث وأي عروبة التي كنت الأمين العام لجامعتها، كف عن هذا العبث وارحم نفسك وارحم شهداء سوريا وارحمنا من هذا الغثاء، غدا التاريخ يكتب صفحاته، وحتما سيكون لك نصيب كبير فى صفحاته المجللة بالسواد”.

 

 

 

واستطرد في رده على موسى: “بقى أخيرا أن أقول لك (اقرأ الموقف المصري القومي المحترم والذي حذر من العدوان واللجوء للخيار السلمي، والتأكيد على وحدة الشعب والأرض، هذا هو الموقف المصري الشريف يا سيد موسي، فأي موقف هذا الذي تتبناه”.

 

 

ومضى بكري إلى القول: “يؤسفني أن أقول أنك تتبنى موقف العدوان الثلاثي، فينك يا شعبان يا عبد الرحيم لتعيد صياغة أغنيتك (بحب عمرو موسى واكره )”.

 

 