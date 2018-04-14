شن السياسي المصري والكاتب المعروف مصطفى بكري، هجوما عنيفا على وزير الخارجية المصري السابق عمرو موسى، بسبب موقفه من الضربة العسكرية التي وجهها التحاف الثلاثي بقيادة أمريكا فجر اليوم، السبت، ضد نظام بشار الأسد.

وأكد “موسى” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن)، أن الغارات الثلاثية على سوريا قدمت رسائل متناقضة، مفادها أن هناك تفاهمات أمريكية روسية على سوريا، وأن ما يطلق عليه العقاب الأمريكي مجرد عنصر لحفظ ماء الوجه، وذلك لعدم ضرب أي موقع إيراني في سوريا.

وقال فيها: “الغارات الثلاثية ضد مواقع في سوريا ترسل رسائل متناقضة، أولها أنها ترد على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، ولكنها في الواقع تمثل ردا غير مؤثر”.

الغارات الثلاثية ضد مواقع في سوريا ترسل رسائل متناقضة. أولها أنها ترد علي استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين ، ولكنها في الواقع تمثل ردا غير مؤثر. — Amre Moussa (@amremoussa) April 14, 2018

وأضاف: “ثانيها أنه إذا كان هذا هو العقاب ضد استخدام الكيماوي فإن هناك إذن ضوء أصفر وليس أحمر إزاء هذا الاستخدام (إذا كان حدث بالفعل) وذلك بالموازنة بين مكاسب الضربات السورية ونتائج العقاب الأمريكي”.

وثانيها انه اذا كان هذا هو العقاب ضد استخدام الكيماوي فان هناك إذن ضوء اصفر وليس احمر إزاء هذا الاستخدام( اذا كان حدث بالفعل) وذلك بالموازنة بين مكاسب الضربات السورية ونتائج" العقاب" الامريكي. — Amre Moussa (@amremoussa) April 14, 2018

وتابع: “ثالثها أنه تم إبلاغ روسيا مسبقا بالغارات ونطاقها، مما يعني أن الأمر لن يستدعي تصعيدا أو صداما أمريكيا أو غربيا مع روسيا إلا من حيث التصريحات والبيانات ومجلس الأمن”.

وثالثهاأنه تم ابلاغ روسيا مسبقا بالغارات ونطاقها، مما يعني ان الامر لن يستدعي تصعيدا او صداما أمريكيا او غربيا مع روسيا الا من حيث التصريحات والبيانات ومجلس الأمن .. الخ — Amre Moussa (@amremoussa) April 14, 2018

وعن الرسالة الرابعة قال “موسى”: “رابعها أن هناك عنصر حفظ ماء الوجه خصوصا بعد أن توعد الرئيس ترامب على تويتر بإجراء عسكري قريب”.

وتابع: “خامسها هناك تأكيد لتفاهم أمريكي روسي، تأخذه بالحسبان تركيا وإيران، على أطر التصرف في سوريا وحدوده دون الاهتمام بدور عربي”، وأكد “لاحظ عدم مساس الغارات بأية مواقع إيرانية أو تابعة لها”.

ورابعها ان هناك عنصر حفظ ماء الوجه خصوصا بعد ان توعد الرئيس ترامب علي التويتر بإجراء عسكري قريب.

وخامسها هناك تاكيد لتفاهم أمريكي روسي، تأخذه بالحسبان تركيا وإيران ، علي اطر التصرف في سوريا وحدوده دون الاهتمام بدور عربي . — Amre Moussa (@amremoussa) April 14, 2018

يلاحظ عدم مساس الغارات بأية مواقع إيرانية او تابعة لها. — Amre Moussa (@amremoussa) April 14, 2018

وقال عمرو موسى: “سادسها القمة العربية غدا، وهي بالطبع مطالبة بصياغة رد الفعل العربي بهذه التطورات، كما أنها مطالبة باتخاذ موقف واضح من الاستخدام المحتمل للأسلحة المحرمة.. والمهم هو أن تطالب القمة بمقعد عربي على مائدة نقاش مستقبل سوريا”.

وسادسها : القمة العربية غدا ، وهي بالطبع مطالبة بصياغة رد الفعل العربي أبهذه التطورات ، كما انها مطالبة باتخاذ موقف واضح من الاستخدام المحتمل للاسلحة المحرمة.

والمهم هو ان تطالب القمة بمقعد عربي علي مائدة نقاش مستقبل سوريا — Amre Moussa (@amremoussa) April 14, 2018

تصريحات “موسى” أثارت حفيظة مصطفى بكري ودفعته للهجوم عليه بشدة عبر سلسلة تغريدات دونها هو الآخر.

وقال “بكري” مهاجما “موسى”: “البيان الذي أصدره عمرو موسى فى أعقاب العدوان الثلاثي على سوريا، هو بيان لا يجافى الحقائق فقط، وإنما يعيد إلينا الوجه الذي ظهر به عمرو موسى، وهو يدعم دخول حلف الناتو لتدمير ليبيا، ماذا يريد عمرو موسى الدبلوماسي المحنك، وهل تعتقد أنك تقرأ الحدث جيدًا أم أنك تدخل في إطار ذات الزمرة التي تمارس دورًا مجافيًا للحقيقة من أجل مصالحها الاستراتيجية”.

بيانه فلا اظن انه مع ادانة العدوان ، بل يفهم من سياق البيان انه يدعم العدوان ، بدليل انه طالب القمه ايضا ب( اتخاذ موقف واضح من الاستخدام — مصطفى بكري (@BakryMP) April 14, 2018

يعيد الينا الوجه الذي ظهر به عمرو موسي وهو يدعم دخول حلف الناتو لتدمير ليبيا ، ماذا يريد عمرو موسي الدبلوماسي المحنك ، وهل تعتقد انك — مصطفى بكري (@BakryMP) April 14, 2018

وتابع متوجهًا إليه: “بالذمة هل أنت مقتنع بهذا الكلام، ولو كنت مقتنعا فعن أي قومية تتحدث وأي عروبة التي كنت الأمين العام لجامعتها، كف عن هذا العبث وارحم نفسك وارحم شهداء سوريا وارحمنا من هذا الغثاء، غدا التاريخ يكتب صفحاته، وحتما سيكون لك نصيب كبير فى صفحاته المجللة بالسواد”.

، ولو كنت مقتنعا فعن اي قومية تتحدث واي عروبه التي كنت الامين العام لجامعتها ، كف عن هذا العبث وارحم نفسك وارحم شهداء سوريا وارحمنا من هذا — مصطفى بكري (@BakryMP) April 14, 2018

الغثاء ، غدا التاريخ يكتب صفحاته ، وحتما سيكون لك نصيب كبير في صفحاته المجلله بالسواد — مصطفى بكري (@BakryMP) April 14, 2018

واستطرد في رده على موسى: “بقى أخيرا أن أقول لك (اقرأ الموقف المصري القومي المحترم والذي حذر من العدوان واللجوء للخيار السلمي، والتأكيد على وحدة الشعب والأرض، هذا هو الموقف المصري الشريف يا سيد موسي، فأي موقف هذا الذي تتبناه”.

بقي اخيرا ان اقول لك ( اقرا الموقف المصري القومي المحترم والذي حذر من العدوان واللجوء للخيار السلمي والتاكيد علي وحدة الشعب والارض ، هذا — مصطفى بكري (@BakryMP) April 14, 2018

ومضى بكري إلى القول: “يؤسفني أن أقول أنك تتبنى موقف العدوان الثلاثي، فينك يا شعبان يا عبد الرحيم لتعيد صياغة أغنيتك (بحب عمرو موسى واكره إسرائيل)”.

هو الموقف المصري الشريف ياسيد موسي ، فأي موقف هذا الذي تتبناه ؟ ) ، يؤسفني ان اقول انك تتبني موقف العدوان الثلاثي ، فينك ياشعبان ياعبدالرحيم — مصطفى بكري (@BakryMP) April 14, 2018