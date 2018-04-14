في أول تعليق له على الضربة العسكرية التي وجهها التحالف الثلاثي بقيادة أمريكا فجر اليوم، السبت، للنظام السوري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنها “عملية صائبة” وبعثت برسائل هامة.

ووفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء، صرح الرئيس التركي في اجتماع له بإسطنبول قائلا:” وجهت العملية الأمريكية البريطانية الفرنسية المشتركة اليوم السبت رسالة للنظام السوري مفادها أن المذابح لن تمر دون رد”.

وأضاف “كان يجب الدفاع عن الشعب السوري البريء منذ فترة طويلة”، ووصف إياها بأنها “صائبة”.

وتابع: ” نجد الضربة الثلاثية على سوريا صحيحة فمن غير الممكن أن تبقى هجمات النظام من دون رد”، مضيفا “لا يمكننا تأييد ما تعرض له الأطفال الصغار بالأسلحة الكيميائية، وينبغي على الفاعل أن يدفع ثمن ذلك”.

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات “بي-1 بي” من منطقة التنف.