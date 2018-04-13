أكد المطرب السوري جورج وسوف على أنه يتشرف بأنه سوري الجنسية، قائلًا: ” أحترم بلدي ورئيس بلدي وعلم بلدي، ورئيسنا مش هنلاقي أحسن منه”.

وقال “وسوف” خلال استضافته ببرنامج “عائشة” والمذاع علي فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية التونسية عائشة: “إذا لم احترم رئيس بلدي فلن يحترمني أحد، سوريا الأرض الطيبة وأرض الأنبياء، ولا يمكن أبدا أن تضيع”.

وسبق أن وصف جورج وسوف معارضي رئيس النظام بشار الأسد بأنهم “خونة”، مؤكدا أنه يؤيد الأسد تأييدا كاملا، واعتبر هذا الموقف بأنه مشرفا، وذلك على الرغم من سقوط مئات الآلاف من القتلى الجرحى، معللا ذلك بأن النظام الحالي يدعم استقرار البلاد.

وسوف قال: “موقفي من النظام مشرفا، لأنه يعبر عن حبي الشديد له ويؤكد وطنيتي وعشقي لسوريا، كما أن النظام فعلا يحافظ على البلاد، بل يدعم استقرارها، وتعبيرا عن حبي قدمت أغنيتين للرئيس السوري الأولى منذ عام ونصف والثانية وقت اندلاع التظاهرات كما قدمت أغنية أخرى بعنوان “سوريا بلد الحرية” وكانت لبشار أيضا”.

كما سبق وأن علق على الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا في بداية الأزمة قائلا: “سوريا ليست بها معارضة ضد الرئيس، لكن هناك مندسين بين الناس يتسببون في إحداث بلبلة، وهناك احتمالات لوجود أخطاء وفساد، لكن ذلك لا يستدعى كل ما تشهده سوريا وكل شيء سيتم إصلاحه”.