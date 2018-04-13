أحرق المتظاهرون الفلسطينيون بـ”مسيرة العودة” الثالثة اليوم، الجمعة، صور كل من الملك سلمان ونجله ولي العهد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجانب العلم الإسرائيلي تنديدا بدورهم المشبوه في “صفقة القرن” الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

#بينما_نحن_نلهو..

حرق صور ابن سلمان وترامب والعلم الصهيوني

فى مظاهرات شرق غزة..شعب غزة الثوار

وارضك يا غزة أرض الأحرار..👌#جمعة_المولوتوف pic.twitter.com/tTlSZtVr04 — RaheeqYasmine~چاسمين (@Raheeq_Jasmine) April 13, 2018

وأظهرت صور متداولة على نطاق واسع بين النشطاء، حرق المتظاهرين لصور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأخرى لوالده العاهل السعودي، كما أحرق المتظاهرون في (جمعة حرق العلم الإسرائيلي) صور “ترامب”.

#سواعد_فلسطين متظاهرون يحرقون صورة ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والعلم الإسرائيلي خلال تظاهرة #جمعة_حرق_العلم شرق غزة. pic.twitter.com/OMID3gM2Oi — Saidtolan (@saidtolan) April 13, 2018

وقام المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة بعد صلاة الجمعة، بحرق العلم الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال فعاليات الجمعة الثالثة من مسيرات العودة الكبرى.

وتوافد الفلسطينيون في قطاع غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، إلى الحدود الشرقية للقطاع، للتظاهر للجمعة الثالثة على التوالي ضمن مسيرات العودة الكبرى.

من استعدادات الشباب للجمعة الثالثة لمسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة#جمعة_المولوتوف #قروب_احرار_فلسطين pic.twitter.com/qOGZkxXhyT — اسراء محمد 💕 #غزة ✌ (@sunrise30o) April 13, 2018

وأطلق الفلسطينيون، على فعاليات اليوم الجمعة “جمعة حرق العلم الإسرائيلي”، حيث من المقرر أن يتم إحراق أكبر عدد ممكن من أعلام الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي حرق صور بن سلمان بعد تصريحات “صادمة” حول اعترافه بوطن لـ”إسرائيل”، أثارت موجة غضب فلسطينية ألقت بظلالها على المسيرات المتواصلة للجمعة الثالثة.

وفي تصريحات لمجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية، الأسبوع الماضي، قال بن سلمان إن “الشعب اليهودي له الحق في العيش بدولة قومية”.

وفي وقت مبكر، تجمع فلسطينيون على حدود غزة ورفعوا علم فلسطين فوق أعلى سارية هناك، متحدّين رصاص جنود الاحتلال.