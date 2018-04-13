أحرق المتظاهرون الفلسطينيون بـ”مسيرة العودة” الثالثة اليوم، الجمعة، صور كل من ونجله ولي العهد والرئيس الأمريكي ، بجانب العلم الإسرائيلي تنديدا بدورهم المشبوه في “صفقة القرن” الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

 

 

وأظهرت صور متداولة على نطاق واسع بين النشطاء، حرق المتظاهرين لصور ولي العهد السعودي وأخرى لوالده العاهل السعودي، كما أحرق المتظاهرون في (جمعة حرق العلم الإسرائيلي) صور “ترامب”.

 

 

وقام المواطنون الفلسطينيون في بعد صلاة الجمعة، بحرق العلم الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال فعاليات الجمعة الثالثة من مسيرات العودة الكبرى.

 

 

وتوافد الفلسطينيون في قطاع غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، إلى الحدود الشرقية للقطاع، للتظاهر للجمعة الثالثة على التوالي ضمن مسيرات العودة الكبرى.

 

 

وأطلق الفلسطينيون، على فعاليات اليوم الجمعة “جمعة حرق العلم الإسرائيلي”، حيث من المقرر أن يتم إحراق أكبر عدد ممكن من أعلام الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

ويأتي حرق صور بن سلمان بعد تصريحات “صادمة” حول اعترافه بوطن لـ””، أثارت موجة غضب فلسطينية ألقت بظلالها على المسيرات المتواصلة للجمعة الثالثة.

 

وفي تصريحات لمجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية، الأسبوع الماضي، قال بن سلمان إن “الشعب اليهودي له الحق في العيش بدولة قومية”.

 

وفي وقت مبكر، تجمع فلسطينيون على حدود غزة ورفعوا علم فوق أعلى سارية هناك، متحدّين رصاص جنود الاحتلال.