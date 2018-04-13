هزت عدة انفجارات قوية العاصمة السورية فجر اليوم السبت.

وافاد صحافيون أن انفجارات قوية تهز مركز البحوث العملية شمال شرق العاصمة السورية دمشق كما تم استهداف اللواء 105 على اطراف منطقة برزة شمال شرق العاصمة .

وأكدت مصادر اعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية أنالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من الصواريخ والأجسام الطائرة في أجواء العاصمة دمشق”.

وأضافت أن هناك تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي في مدينة حمص حيث استهدف عددا من النقاط العسكرية والمطارات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ليلة الجمعة السبت عن ان هناك عملية عسكرية جارية حاليا في ، بمشاركة وبريطانيا، لمعاقبة نظام الرئيس بشار الأسد المتهم بشن هجوم كيميائي ضد مدنيين.

وقال ترامب الذي كان يتحدث في البيت الابيضتجري عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا، ونحن نشكرالبلدين. ووعد بأن تأخذ العمليةالوقت الذي يلزم”.

وقال أيضا إن لديه رسالة للحليفين الرئيسيين للحكومة السورية وهما روسيا وإيران.

وتساءلما نوع الأمة التي تريد أن ترتبط بالقتل الجماعي للرجال والنساء والأطفال الأبرياء؟”.

وأضاف أن الضربات الأمريكيةبسبب عجز روسيا عن لجم ديكتاتور سوريا”.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة تستخدم صواريخ كروز من طراز في غاراتها في سوريا وتستهدف عدة أهداف في هذا البلد دون أن يكشف عما إذا كانت طائرات أمريكية تشارك أيضا في الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن أربع طائرات من طراز تورنادو راف شاركت في الضربة السورية.