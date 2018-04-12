تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهديداته التي أطلقها يوم أمس الأربعاء، بشنّ ضربةٍ عسكرية في سوريا، كردٍ على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية.

وغرّد “ترامب” على “تويتر” اليوم الخميس قائلاً إنه لم يعلن موعد الهجوم على سوريا، مضيفا أن الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك.

كما أثنى على الدور الذي لعبته إدارته في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتابع “تحت إدارتي قمنا بعمل رائع في تخليص المنطقة من داعش؛ شكرا أمريكا”.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

ويوم أمس الأربعاء، حذر ترامب، روسيا من رد قادم على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية، قائلا إن “الصواريخ قادمة”.

وكتب ترامب في تغريدة عبر “تويتر”، إن “روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا”.

وأضاف: “استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. صواريخ جميلة وجديدة وذكية”.

وهاجم موسكو لدعمها نظام بشار الأسد بالقول “لا يجب أن تكوني شريكا لحيوان (بشار الأسد) قتل بالغاز شعبه ويستمتع بذلك”.

وفي تغريدة ثانية، قال ترامب إن “علاقاتنا مع روسيا أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضى، بما في ذلك خلال الحرب الباردة”.

وأضاف: “ليس هناك سبب لذلك.. روسيا تحتاج إلى دعمنا الاقتصادي، وهو أمر سهل جدا بالنسبة إلينا.. ندعو إلى تعاون الأمم جميعها معا.. أوقفوا سباق التسلح”.

وقتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب مئات السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.