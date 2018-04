تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهديداته التي أطلقها يوم أمس الأربعاء، بشنّ ضربةٍ عسكرية في سوريا، كردٍ على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية.

وغرّد “ترامب” على “تويتر” اليوم الخميس قائلاً إنه لم يعلن موعد الهجوم على سوريا، مضيفا أن الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك.

كما أثنى على الدور الذي لعبته إدارته في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتابع “تحت إدارتي قمنا بعمل رائع في تخليص المنطقة من داعش؛ شكرا أمريكا”.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

