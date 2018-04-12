وجه الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في قنوات “بي إن سبورتس” القطرية شكره الجزيل للمعتصمين الفلسطينيين في مخيمات العودة في قطاع غزة، وذلك على إثر تنظيمهم وقفة وفاء للجزائر وتقديمهم واجب العزاء للشعب الجزائري في ضحايا الطائرة العسكرية.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شكرا للأحبة في غزة من مخيمات العودة في قطاع غزة أبناء شعبنا الفلسطيني يعزون الشعب الجزائري في مصابهم الجلل بقضاء 257 شهيدا في حادثة سقوط الطائرة العسكرية شكرا للمرابطين الأبطال والاحرار على وقفتكم رغم محنتكم”.

شكرا للأحبة في غزة

من مخيمات العودة في قطاع غزة أبناء شعبنا الفلسطيني يعزون الشعب الجزائري في مصابهم الجلل بقضاء 257 شهيدا في حادثة سقوط الطائرة العسكرية

شكرا للمرابطين الأبطال والاحرار على وقفتكم رغم محنتكم pic.twitter.com/EIoxRLQGUo — hafid derradji (@derradjihafid) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

وكان معتصمو مخيمات العودة في المنطقة الحدودية في قطاع غزة قد نظموا وقفة الأربعاء قدموا فيها التعازي للشعب الجزائري في ضحايا الطائرة المنكوبة، معبرين عن تضامنهم مع عائلات الشهداء، مستذكرين دعم الشعب الجزائري المستمر لتضحيات الشعب الفلسطيني.

وكان 257 شخصا قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح الأربعاء شمالي الجزائر، في أسوأ كارثة طيران في تاريخ البلاد.