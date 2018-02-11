كشف موقع صحيفة “ميدل إيست آي” أن نائب بريطاني تلقى مبلغاً مالياً من السعودية لتنظيم والتحدث بمؤتمر للمعارضة القطرية في لندن.

وأوضحت الصحيفة أن النائب البريطاني المحافظ دانيال كاوتشينسكي، والمعروف بعلاقاته الوثيقة مع السعودية، تلقى رسوماً من مجموعة “أكتا” لتقديم المشورة، وهو ما نفاه النائب البريطاني .

لكن سرعان ما كشفت السلطات البرلمانية حصول “كاوتشينسكي” مبلغ يقدر بـ 10 آلاف و370 دولار على دفعتين، من “أكتا” وهي شركة علاقات عامة صغيرة.

وعلى صعيد موقع عقد المؤتمر في فندق إنتركونتيننتال، لندن قالت الصحيفة إن سعر حجز قاعة المؤتمرات لليلة واحدة، يبلغ 550 دولارا لمجرد مهاجمة قطر والحديث عن دعم، مزعوم للجماعات الإرهابية والعلاقة مع إيران والتنافس الإقليمي.

وأشارت أن المعارض القطري خالد الهيل الذين كان من الحاضرين في المؤتمر، زعم أنه هرب من قطر عام 2014، بسبب تعرضه للتعذيب، تلقى دعما من الجمعية الملكية البريطانية، وهي منظمة غامضة، روج لها أحد أطباء بيل كلينتون السابقين.

وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” إن كاوتشينسكي، معروف بتأييده ودفاعه عن المملكة العربية السعودية، وتحدث سابقا عن “الكفاح ضد الجهل غير العادي”، في إطار دفاعه، عن حكام خليجيين بما فيهم السعودية.

وأوضحت أن النائب المحافظ ظهر عام 2015، على قناة إخبارية وهو يهاجم مذيعا بعد بث تقرير يزعم أن السعودية، كانت متواطئة في جرائم الحرب باليمن، وخلال المقابلة اتهم المذيع بالتحيز والعداء للسعودية.

وفي العام 2014 هدد بمقاضاة محرر برنامج بعد تلميحات، بأنه قام برحلة إلى المملكة العربية السعودية، وتلقى من السفارة في لندن، مبلغ 7300 دولار.

وعقدت مجموعة تطلق على نفسها اسم “المعارضة القطرية” فعاليات مؤتمر لها في أحد الفنادق بالعاصمة البريطانية لندن في 14 سبتمبر العام الماضي، إلا أن المفاجأة كانت في أن عدد الحاضرين لم يتجاوز الـ50 شخصا من بينهم شخصان قطريان فقط والباقي أجانب لا يتكلمون العربية.