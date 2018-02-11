ما يبدو ملحوظاً، أن إسقاط الطائرة الإسرائيلية بنيران المضادات السورية، أوجد حالة من الفزع والصدمة لدى “صهاينة العرب،” فسرعان ما انتشروا برفقة الذباب الإلكتروني للتهافت إلى الوقوف لجانب إسرائيل.

صالح الفهيد الصحفي المقرب من البلاط الملكي السعودي، يقول في تغريدة أنه وجد نفسه بالعاطفة والعقل منحازاً لإسرائيل ضد إيران في المواجهة الحالية (بالإشارة لإسقاط الطائرة) .

وأضاف الفهيد:” ولو اندلعت الحرب بينهما لتمنيت نصراً ساحقاً لإسرائيل على الملاعين ملالي طهران أخبث من على الأرض”.

اجد نفسي بالعاطفة والعقل منحازا لاسرائيل ضد #ايران في المواجهة الحالية .. ولو اندلعت الحرب بينهما لتمنيت نصرا ساحقا لاسرائيل على الملاعين #ملالي_طهران أخبث من على الارض ! — صالح الفهيد (@salehalfahid) ١١ فبراير، ٢٠١٨

وعلق الكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعيد على تغريدة الفهيد:” أجزم أن كل القوم يتعاطفون مع إسرائيل، ليس فقط في مواجهتها المزعومة مع إيران، بل حتى في حربها على حماس، ولكن هذا أفصح عن شيء مما في صدور جماعته”.

أجزم أن كل القوم يتعاطفون مع إسرائيل، ليس فقط في مواجهتها المزعومة مع إيران، بل حتى في حربها على حماس، ولكن هذا أفصح عن شيء مما في صدور جماعته.

“فإنك لا تُسمع الموتى ولا تُسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين. وما أنت بهادي العُمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون”. pic.twitter.com/KUs5UD0iem — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) ١١ فبراير، ٢٠١٨

ورد الكاتب الإماراتي يوسف اليوسف، على حالة التهافت للوقوف إلى جانب إسرائيل قائلاً:” نقول لأبناء دولنا العربية لماذا هذا التهافت على الوقوف مع إسرائيل ضد ايران أو مع ايران ضد إسرائيل بينما كلاهما عدو إقليمي له مصالح يحرص على تحقيقها على حساب المنطقة العربية؟”.

وتابع قائلاً:” لماذا ترغبون ان تظلون كمشاهدي لعبة كرة القدم تلعب على أرضكم ؟ ولماذا لا توحدون جبهتكم أنتم وتلعبون؟”.

نقول لأبناء دولنا العربية لماذا هذا التهافت على الوقوف مع إسرائيل ضد ايران أو مع ايران ضد إسرائيل بينما كلاهما عدو إقليمي له مصالح يحرص على تحقيقها على حساب المنطقة العربية؟ ولماذا ترغبون ان تظلون كمشاهدي لعبة كرة القدم تلعب على أرضكم ؟ ولماذا لا توحدون جبهتكم أنتم وتلعبون؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) ١١ فبراير، ٢٠١٨

وكان الإعلامي السعودي منصور الخميس علّق على حادثة إسقاط المقاتلة الإسرائيلية، مؤكدا انه لو كان يملك أي معلومة تفيد إسرائيل في تحقيق إنتصارها ضد الأسد وإيران وحزب الله لقدمها عن طيب خاطر منه.

وقال “الخميس” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على حادثة إسقاط الطائرة الإسرائيلية:” يوم سعيد والطائرات الاسرائيلية تقصف مواقع حزب الله وإيران في سوريا ومواقع أخرى لنظام بشار .. الاخوانجية سيقفون مع ايران وسوريا وحزب الله ضد الضربات الاسرائيلية .. وأما أنا سأقف اليوم ليس لتحية الجيش الاسرائيلي ولكن لأتمنى أن يهلك الظالمين بالظالمين”.

يوم سعيد والطائرات الاسرائيلية تقصف مواقع حزب الله وإيران في سوريا ومواقع أخرى لنظام بشار .. الاخوانجية سيقفون مع ايران وسوريا وحزب الله ضد الضربات الاسرائيلية .. وأما أنا سأقف اليوم ليس لتحية الجيش الاسرائيلي ولكن لأتمنى أن يهلك الظالمين بالظالمين — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى: “لو كنت أملك معلومة واحدة تفيد الاسرائيليين في تحقيق نجاح ضرباتهم ضد إيران وحزب الله وبشار وتساهم في تدمير هذا الثلاثي المجرم لقدمتها للاسرائيليين وفوقها بوسة متحسبا في ذلك الأجر والثواب … واضغط المضغوط أكثر”.

لو كنت أملك معلومة واحدة تفيد الاسرائيليين في تحقيق نجاح ضرباتهم ضد إيران وحزب الله وبشار وتساهم في تدمير هذا الثلاثي المجرم لقدمتها للاسرائيليين وفوقها بوسة متحسبا في ذلك الأجر والثواب … واضغط المضغوط أكثر 😉 — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

وبلا أي مناسبة لم يجد “الخميس” مانعا من إقحام قطر في الموضوع قائلا: “#اسرائيل تضرب #إيران و #حزب_الله ونظام بشار والصراخ واللطم والعويل في #قطر !!”.