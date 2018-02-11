تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مؤثرة لمدير التحرير السابق في صحيفة “عين اليوم” صالح الحسيكي، التي كان يرأس تحريرها الإعلامي السعودي وليد الفراج والتي تم إغلاقها مؤخرا بدون معرفة الأسباب.

ووفقا للصورة، فقد ظهر “الحسيكي” الذي عمل مسؤولا للتحرير لمدة 24 عاما وهو يبيع “الذرة المشوية” حتى يستطيع أن يحصا على ما يسد رمقه ورمق أبنائه بعد ان تم التخلي عنه دون أن يجد عملا آخرا في مجال تخصصه.

"صالح الحسيكي" لـ #السعودية_اليوم بعد ان تداول خبر عملي بائع للذرة والشاي وعملي السابق مسئولا للتحرير في #عين_اليوم .. طلبت سيرتي الذاتيةً من أناس اعرفهم لديهم مطابع ودار نشر وأوضاعهم متعثرة . ولم أتلق اي عروض من جهات إعلامية .

– pic.twitter.com/Ec8bO7omuH — السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) February 10, 2018

من جانبها، قدمت عضوة مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الدكتورة ناهد باشطح استقالتها من الهيئة احتجاجا على ما تعرض له “الحسيكي” دون ان تقوم الهيئة بمساعدته وتقديم العون اللازم له.

وقالت في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ارجو من اي متابع اعلامي لي ان يفكر معنا بصوت مرتفع كيف يمكن لنا ان نساعد زميلنا الحسيكي ونقف معه . انا وغيري من المتفرغين للاعلام معرضين لمثل هذا الوضع نخسر العمل في اي مؤسسة اعلامية ثم لا نجد البديل والحياة بمسؤولياتها تضغط علينا”.

ارجو من اي متابع اعلامي لي ان يفكر معنا بصوت مرتفع كيف يمكن لنا ان نساعد زميلنا الحسيكي ونقف معه . انا وغيري من المتفرغين للاعلام معرضين لمثل هذا الوضع نخسر العمل في اي مؤسسة اعلامية ثم لا نجد البديل والحياة بمسؤولياتها تضغط علينا . — د. ناهد باشطح (@NahidBashatah) February 10, 2018

وأضافت في تدوينة أخرى: “الى من يسألني عن رأيي في دور هيئة الصحافيين السعوديين في احتواء ازمة الزميل صالح الحسيكي بصفتي عضو مجلس ادارة الهيئة ،فان الناطق الرسمي هو المخول بالرد حسب اتفاق المجلس والا فلن يعجزني الرد بانه من اهم اهداف الهيئة توفير الحماية لاعضائها الصحافيين”.

الى من يسألني عن رأيي في دور هيئة الصحافيين السعودين في احتواء ازمة الزميل صالح الحسيكي بصفتي عضو مجلس ادارة الهيئة ،فان الناطق الرسمي هو المخول بالرد حسب اتفاق المجلس والا فلن يعجزني الرد بانه من اهم اهداف الهيئة توفير الحماية لاعضائها الصحافيين. — د. ناهد باشطح (@NahidBashatah) February 10, 2018

ويبدو أن مناشداتها لم تجد لها صدى من قبل هيئة الصحفيين، لتقوم “باشطح” بإعلان استقالتها من الهيئة قائلة: “تقدمت الى رئيس مجلس ادارة هيئة الصحافيين السعوديين الاستاذ خالد المالك بطلب الاستقالة من عضوية مجلس ادارة هيئة الصحافيين السعوديين متمنية لباقي الاعضاء التوفيق في اكمال الدورة الحالية . لا يستطيع الانسان الا ان يكون نفسه وكلما كبر صعب عليه الا يكون كذلك” .