أكد الإعلامي الفلسطيني في قناة ، أن كل يوم يمر على استمرار الأزمة الخليجية وحصار ، مخصوم من النسيج والوجدان الاجتماعي للمجتمع الخليجي.

 

وقال ريان في تغريدة له عبر تويتر، “سيأتي يوم تندم فيه على وضياع فرصة التعلم من التجربة القطرية”.

ومثّل الإعلامي الفلسطيني التجربة القطرية في إدارة الدولة ورعاية مصالح الوطن والمواطن والمقيم على أرضها.

 

وعُرف جمال ريان بمطالباته المتكررة لحل الأزمة الخليجية ووقف الهجوم الإعلامي من دول الحصار على قطر ومراعاة حقوق المواطنين وتغليب المصلحة العامة على الأجندة الخاصة.

 

وتطالب دولة قطر محاصريها بالجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة، بينما تتهرب من المطلب القطري كلاً من والإمارات.