أكد الإعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة جمال ريان، أن كل يوم يمر على استمرار الأزمة الخليجية وحصار قطر، مخصوم من النسيج والوجدان الاجتماعي للمجتمع الخليجي.

وقال ريان في تغريدة له عبر تويتر، “سيأتي يوم تندم فيه دول الحصار على حصار قطر وضياع فرصة التعلم من التجربة القطرية”.

كل يوم يمر على استمرار الازمة الخليجية وحصار قطر ، مخصوم من النسيج والوجدان الاجتماعي للمجتمع الخليجي ، سيأتي يوم تندم فيه دول الحصار على حصار قطر ، وضياع فرصة التعلم من التجربة القطر ية في إدارة الدولة ،ورعاية مصالح الوطن والمواطن والمقيم على ارضها ، تذكروا كلامي هذا #الخليج pic.twitter.com/4XgxGtkxKy — جمال ريان (@jamalrayyan) February 11, 2018

ومثّل الإعلامي الفلسطيني التجربة القطرية في إدارة الدولة ورعاية مصالح الوطن والمواطن والمقيم على أرضها.

وعُرف جمال ريان بمطالباته المتكررة لحل الأزمة الخليجية ووقف الهجوم الإعلامي من دول الحصار على قطر ومراعاة حقوق المواطنين وتغليب المصلحة العامة على الأجندة الخاصة.

وتطالب دولة قطر محاصريها بالجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة، بينما تتهرب من المطلب القطري كلاً من السعودية والإمارات.