بعد حالة الصمت التام التي التزمها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي تحدثت تقارير أنه موضوع تحت الإقامة الجبرية بالرياض، خرج “هادي” بتصريحات جديدة في تسجيل صوتي له من الرياض علق فيه على الأحداث الدائرة وخاصة ما شهدته عدن قبل أيام ومخطط الإمارات الانقلابي هناك.

وقال “هادي” في كلمته بمناسبة الذكرى السابعة للثورة اليمنية، إن ما حدث في عدن مؤخرا من اشتباكات دامية، يعد جرس إنذار للتحالف العربي والشعب اليمني.

وأوضح في إشارة مبطنة للإمارات و”عيال زايد”، أن هذا الجرس هو لمن يحاول حرف مسار معركة اليمن والخليج ضد المشروع الإيراني باتجاه مشاريع تدميرية صغيرة، مضيفا أن اليمن لن يسمح لأي مغامرين أو متاجرين بتضحيات الشعب أن يدخلوا البلاد في مغامرات ومواجهات غير محسوبة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على إزالة كل الأسباب التي أدت إلى أحداث عدن الأخيرة.

كما قال هادي إن اليمن لن يقبل بحكم ما سماه الكهنوت الإمامي الحوثي الإيراني ولا بعودة الحكم العائلي الذي انتفض عليه.

وشهدت عدن خلال الفترة الماضية معارك لمدة ثلاثة أيام بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية وبين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وكانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت أن “ما قام به المتمردون بعدن هو محاولة انقلابية وخروج عن هدف إنشاء التحالف”، موضحة أن ما حدث يخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن ما وصفتها بالمليشيا الانقلابية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، نشرت قوات ودبابات ومدرعات في الأحياء السكنية الآمنة بمدينة عدن، وهاجمت مؤسسات الدولة.

وتتخذ الحكومة الشرعية عدن عاصمة مؤقتة لها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، ويقيم رئيس الحكومة في عدن، في حين يقيم منصور في الرياض.

وكان الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” الغير موثق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، قد كشف في أوائل فبراير الجاري، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بطرد العمالة اليمنية من المملكة في حال تجاوزه واتخذ أي قرار يتعلق بالأزمة في العاصمة المؤقتة عدن، خاصة بعد تقدمه بطلب إنهاء التواجد الإماراتي في بلاده.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سمو الامير محمد بن سلمان للرئيس عبدربه هادي منصور ان تجاوزتنا سنعيد جميع اليمنيين المتوجدين في السعودية الى اليمن رسالة تهديد”.