الهجوم الدائم والمستمر (الغير مبرر) من قبل ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي على قطر وقيادتها، يؤكد بما لا يدع مجالا لشك أنه ينفذ أوامر يتلقاها من المرجح أنه تصدر عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي يعد “خلفان” أحد رجاله المقربين وناطق بسياسته على تويتر.

“خلفان” كعادته بمجرد أن يفيق من نومه يكون أول ما يفعله، هو التقاط جواله وفتح (التويتر) وكتابة تغريدة أو أكثر “حسب حالته المزاجية المتقلبة” يسب ويهاجم فيها قطر وحكومتها، وكأنه مراقب ومكلف بهذا الأمر ويريد إثبات عمله بجدية وإتقان فلا يكاد يمضي يوم إلا وقد امتلأت صفحته على “تويتر” بسيل من الافتراءات والسباب والمزاعم ضد قطر.

ورجل محمد بن زايد يبدو أنه معكر المزاج اليوم أو مشغول بأمر ما، حيث لم يكتب ضد قطر إلا تغريدة واحدة إلى الآن.

وبمراجعة حسابه الرسمي على تويتر من قبل محرر (وطن) نجد أنه دون ما نصه:”قطر خسرت حب الأمنيين من العرب وكسبت حب الارهابيين من وداعش واخونجية وغيرهم.”

قطر خسرت حب الأمنيين من العرب وكسبت حب الارهابيين من وداعش واخونجية وغيرهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 10, 2018

وكالعادة أيضا لازمت تغريدة خلفان موجة عنيفة من ردود النشطاء عليه ومهاجمته، حيث وصفه الكثيرون بأنه (مأمور ومكلف) ينفذ أوامر أسياده في أبو ظبي فيصحوا وينام على سب قطر.

قطر كسبت حب المستضعفين من شعوب العالم ياهندي — احمد ناجي الوادعي (@FAdxBhnYbHpGDbF) February 10, 2018

انت ما تاكل تبن وتفكنا ، زهقتنا كل دقيقة قطر وقطر ،، انت شرطي ، اترك هالمواضيع لاهلها . — mubarak1221 (@mubarak12211) February 10, 2018

الإمارات هي التي تسوق للمشروع الصهيوني …وقطر والإخوان هم القصه التي تقف في حلق الصهيونية ياخرفان — Aljedabdu Jedu (@aljedabdu) February 10, 2018

من هم هؤلاء الامنيين العرب الّذين خسرت قطر محبّتهم؟ هل هم بضعة انفار من السّاديين و المرضى النّفسيين الّذين انخرطوا في قمع الشّعوب؟ ام المخرّبين و المخبرين الّذين عاثوا فسادا في ايّ ارض وطؤوها؟ قطر وقفت مع الشّعوب فاستحقّت محبّة و احترام الشّعوب. — fathi chouk (@chouk_fathi) February 10, 2018

بالعكس قطر اكتسبت احترام العالم

والإمارات كسبت حب الصهاينة ومودتهم بسبب افعال بن زايد ومكائده وخسرت الكثير من رصيدها لدى العرب والمسلمين .. سمعتكم فى الحضيض — سعيد (@ammamammama) February 10, 2018

ورغم أن ضاحي خلفان لا يغرد إلا بأمر وتوجيه وينفذ تعليمات، إلا أن بلاهته وضيق أفقه وهجومه (الساذج المفضوح) دائما ما وضعه في مرمى نيران النشطاء، الذين يمطروه بوابل من التعليقات التي تنوعت بين السب والاستنكار والسخرية.

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار لدرجة أنه دعا دول الحصار لقصفها.