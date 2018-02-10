قال حاكم المطيري رئيس حزب الأمة في الكويت، إن المشروع القومي العربي يعيش مرحلة نهايته.

وأضاف المطيري في تغريدة له:” الجيش السوري يدك الغوطة وإدلب وحلب مع الجيش الروسي، والجيش العراقي يدك مدن الموصل والأنباء مع الجيش الأمريكي”.

وتابع:” جيوش التحالف العربي وميليشيات الحوثي تدك تعز وأبين ومدن اليمن بغطاء جوي أمريكي”.

وفي تغريدة أخرى، قال المطيري إن سيناء تشهد عملية تدمير مدن وتهجير للسكان على يد جيش “كامب ديفيد” (بالإشارة للجيش المصري) لصالح إسرائيل تنفيذاً لصفقة القرن ومشروع ترامب.

شاهد أكبر عملية تدمير للمدن وتهجير للسكان تجري في #سيناء ورفح المصرية على يد جيش كامب ديفيد لصالح إسرائيل تنفيذا لصفقة القرن ومشروع ترامب!

المشرق العربي يتعرض لحملات تدمير لمدنه وتهجير لشعوبه من غزة وسيناء إلى حلب فالموصل إلى تعز وعدن لفرض خرائط الدم الأمريكية!#مصر #فلسطين pic.twitter.com/PbKpDWxte4 — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) February 9, 2018

وأكد أن “المشرق العربي” يتعرض لحملات تدمر لمدنه وتهجير لشعوبه من غزة وسيناء إلى حلب والموصل وتعز وعدن لفرض ما اسماها بـ”خرائط الدم الأمريكية”.