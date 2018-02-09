في واقعة تعكس معنى التدني و(الفجر في الخصومة) الذي وصلت إليه إلى دول الحصار، منعت البحرين شاباً قطرياً من حضور جنازة والدته التي توفيت بالبحرين، ومن قبل وفاتها كانت قد منعته أيضا من زيارتها لكونه قطري عقب الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو الماضي.

المذيع بقناة الجزيرة محمد كريشان نقل المأساة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) حيث دون ما نصه:”أقيمت اليوم في الدوحة صلاة الغائب على سيدة توفيت في #البحرين و لم يسمح لابنها من #قطر بزيارتها و لا حتى بحضور جنازتها.”

وتابع مبينا مدى فجور (جزيرة الرتويت) وتبعية حكامها لـ”ابن سلمان” الذي يأتمرون بأمره:”قال إمام الجمعة إنه حتى إسرائيل تفتح أحيانا المعابر مع الفلسطينيين للحالات الانسانية الطارئة.”

أقيمت اليوم في الدوحة صلاة الغائب على سيدة توفيت في #البحرين و لم يسمح لابنها من #قطر بزيارتها و لا حتى بحضور جنازتها. قال إمام الجمعة إنه حتى إسرائيل تفتح أحيانا المعابر مع الفلسطينيين للحالات الانسانية الطارئة. — محمد كريشان (@MhamedKrichen) February 9, 2018

وشن العديد من النشطاء هجوما عنيفا على البحرين وحكومتها، التي أصبحت بمثابة محافظة سعودية جديدة تخضع لسيطرة ولي العهد السعودي وتنفذ أوامره حرفيا.

حسبي الله ونعم الوكيل. كذبة اننا شعب واحد وأننا لا نريد بشعب قطر الا الخير ، أبناء دول الحصار يعيشون معززين في دولة قطر مع كامل الحرية وأبناء قطر من له اهل في دول الحصار يحرم من حضور جنازة أمه . كم فجرتم في الخصومة يا دول الحصار . — Khalid #قطر (@QtarKhalid) February 9, 2018

لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمها واغفر لها — دار بني تميم (@DrMannaiS) February 9, 2018

الله يرحمها ويغفر لها.

ليس بأيدينا ما نفعله، سوى الدعاء بأن يزيل الله هذه الغمّة عنا. — Ebrahim Al mannai. (@ebrahimalmannai) February 9, 2018

شاطوين احنا على بعض والسباق السريع من اهل البحرين والسعودي والامارتي لرضاء اسرائيل — burhan (@burhan21616456) February 9, 2018

أخلاق عرب الجاهلية افضل وأرقى من أخلاقهم عرب في القاع اخلاقا وامانة — مصطفى مهداوي (@bohattat) February 9, 2018

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.