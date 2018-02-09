تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لشابة تونسية من مدينة صفاقس، وهي تتقدم فيه لخطبة صديقها وسط مجموعة من أصدقائهما.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة وبكل جرأة معبرة عن حبها لصديقها في وقت وقع فيه الشاب تحت تأثير الحركة الدرامية لصديقته.

وبحسب الفيديو، فإنه وعقب احتضانها له جثت الشابة على ركبتيها مخرجة علبة حمراء تحوي “ذبلة” في إشارة لطلبها يده.

وبينما كانت الشابة تتقدم لخطبة صديقها ظهر أصدقائهما وهم يفتحون أقمصتهم لتظهر عبارة “ilove you” باللون الأحمر.

وأثار ما قامت به الفتاة التونسية، موجةً تعليقات وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.