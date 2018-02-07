عبر أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن سعادته، بزيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة للإمارات، كما اعتبرها مصدر فخر بقوله إن هذا يمثل “حراك سياسي إيجابي”..حسب وصفه.

وكانت مواقع إعلامية إماراتية نشرت أن السيسي وصل الإمارات مساء أمس الثلاثاء في زيارة سريعة جمعته بمسؤولين إماراتيين وعلى رأسهم ابن زايد، عقدوا خلالها مباحثات ضمت وفدي البلدين “لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد”.

ودون “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مفتخرا بزيارة السيسي ما نصه:”إستقبلت الإمارات البارحة الرئيس المصري واليوم ملك الأردن وغدا رئيس الوزراء الفرنسي وبعد غد رئيس الوزراء الهندي حراك سياسي إيجابي في بلد نهجه الكلمة الصادقة والعمل الخيِّر.”

إستقبلت الإمارات البارحة الرئيس المصري واليوم ملك الأردن وغدا رئيس الوزراء الفرنسي وبعد غد رئيس الوزراء الهندي، حراك سياسي إيجابي في بلد نهجه الكلمة الصادقة والعمل الخيِّر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 7, 2018

تغريدة “قرقاش” لاقت هجوم وسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين أخبروه بأن “السيسي” بعيدا عن أنه (رجل انقلابي ولا يشرف أي شعب) حسب وصفهم، فهو لم يأتي للإمارات إلا طمعا في ملأ حقائبه بمزيد من “الرز” الإماراتي الفاخر.

#هذا_ليس_حراك_سياسي..

هولاء اكتشفوا انكم سذج مافيش معكم عقول ولا خطط مستقبلية سوى الفلوس التي تحاولون بها بناء مجد لكم،، واول ما يستلموا الفلوس منكم يلعنوكم واولهم السيسي (بتوع الرز)ههههه،قال حراك قال هههه — عبدالكريم البكري (@Abdulkaim2016) February 7, 2018

الرئيس المصري كان عاوز الرز بس مافيش 😂😂الحالة ناشفة ممكن تقول أي حراك سياسي إيجابي ألا سلبي مثل اسمك قرقاش 😂😂 — بومبارك (@AllOhhh) February 7, 2018

اتفو على شيطان العرب — Salah Din El Hacen (@salah_diiiin) February 7, 2018

خونة ومتآمرين وأصحاب مشاريع تدميريه للدين والأمه ستشربون من نفس الكأس ذات يوم . — غَرِيبْ فِكرْ (@Raqi8888) February 7, 2018

والهدف محاربة الاسلام والمسلمين ياكلاب — waleed (@WaleedRasbig10) February 7, 2018

وعلّق رواد مواقع العالم الافتراضي بسخرية على اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في أحد المراكز التجارية في أبو ظبي أمس، الثلاثاء، عبر وسوم #بن_زايد و #السيسي و #ياس_مول.

وطغى على الزيارة وأجندتها ما وصفها مغردون بـ”البروبغاندا الإعلامية” التي رافقتها على منصات التواصل الاجتماعي ممثلة بترويج صور وفيديوهات تجوّل السيسي وابن زايد في “تاس مول” بأبو ظبي، وتناولهما العشاء لوحدهما في أحد المطاعم فيه.

وهو ما شرع أبواب تأويل المدونين وقراءتهم للزيارة، والغاية من إخراجها بهذا القالب العفوي والبسيط بين المحلات التجارية والمتسوقين في المول، كما يروج لها من قبل الإماراتيين والمصريين على أنها نتيجة لتجاوز العلاقة بين البلدين مرحلة الدبلوماسية الرسمية إلى الصداقة الأخوية.

وعلى عكس ما يراه مروجو الزيارة، فإن هناك بالمقابل من له رؤية وقراءة مختلفة تماما ومليئة بالتشاؤم والسخرية، بعد أن سألوا الله عز وجل أن يجير الأمة الإسلامية من شرور ما قد أعدوه لها من مخططات “خبيثة” في هذه الجلسة المنفردة، حسب وصفهم.

ويرى آخرون أن هذه الجولة والزيارة السريعة مجرد استراحة لحين ملء الطائرة بالرز الإماراتي الفاخر كمكافأة للسيسي لإنهائه الولاية الأولى من حكمه “الباطش”، ولتغطية النفقات التي تتطلبها تجهيزات الولاية الثانية، بعد أن أقصى كل منافسيه وبات فوزه بالانتخابات محسوما.