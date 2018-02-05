نفذ علماء من الولايات المتحدة الأمريكية تجربة على مجموعة من الفئران، تكشف دور الإشعاعات في الإصابة بمرض السرطان.

وأجرى علماء البرنامج الوطني لآثار السموم في وزارة الصحة الأمريكية تجربة حيث عرضوا مجموعة من فئران وجرذان التجارب لإشعاعات راديوية، تصل قدرتها من 1.5 إلى 6 واط لكل كيلوجرام من كتلة الجرذان، وبقدرة 2.5 إلى 10 واط لكل كيلوجرام من كتلة الفئران، لمدة 9 ساعات في اليوم، وامتدت التجربة لمدة عامين، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأظهرت نتائج التجربة ظهور أورام سرطانية لدى ذكور الجرذان فقط في الأنسجة المحيطة بأعصاب القلب ولم يلاحظوا أي أثر سلبي للإشعاعات على الفئران من الجنسين أو على إناث الجرذان.

واوضح جون بوتشير أحد معدي الدراسة، إن “نتائج تجاربنا على القوارض لا يجب أن تنسحب على البشر، ومن المبكر جدا الحديث عن تأثير الإشعاعات الراديوية للهواتف النقالة قبل استكمال الدراسة”.