غضب شديد شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الفترة الأخيرة، من الانحلال والانفلات الأخلاقي الذي تشهده المملكة في عهد محمد بن سلمان.

وجاء ذلك عبر عدة هاشتاغات أطلقها سعوديون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” كان أشهرها #زفة_القرية_التراثية_بجازان

و #عريس_يحتفل_بكورنيش_جدة و #رقص_شارع_الفن_بابها.

و”الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” و”الرقص في مجموعات مختلطة” أمور مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد، لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

وضج موقع تويتر في السعودية بانتقادات لاذعة أمس، الأحد، بعد انتشار مقطع فيديو يصور فتاة ترقص بين الرجال.

وأظهر التسجيل فتاة ترتدي ثوبا تقليديا وهي ترقص بين شباب على خشبة مسرح احتضن فعاليات مهرجان تراثي بمنطقة جازان.

في مشهد مؤسف ومخزي، فتاة وشباب في رقص مشترك في القرية التراثية بجازان!

بالأمس في الرياض وقبله في جدة ثم أبها والأن في جيزان!!

مالذي جرأهم على تلك الأفعال المشينة ؟!

هل مثل تلك الأفعال المشينة هي من ستجعلنا ننافس العالم حضاريا واقتصاديا؟! pic.twitter.com/Thr6vOdPr5 — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) February 4, 2018

وعبر مغردون سعوديون عن استيائهم من المشهد عبر هاشتاغات #نطالب_بمحاسبه_سياحه_جازان و #زفة_القرية_التراثية_بجازان . وظهر الهاشتاغان في حوالي 18 ألف تغريدة.

وطالب المغردون بمحاسبة متعهد الحفل وبوضع ضوابط لمثل تلك “التجاوزات” وفق تعبيرهم.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث توقيف القائمين على العرض الفني، باعتباره مخالفا لتقاليد المنطقة.

في سياق متصل، انتشر فيديو آخر من مدينة جدة، لشاب آسيوي وهو يرقص ويحتضن صديقته على الملأ.

وأظهر المقطع المتداول شابا يرقص مع أصدقائه قرب شاطئ البحر وبعدها جثى على ركبته ليقدم خاتم الخطوبة لصديقته بالطريقة المعروفة في الأفلام الرومانسية.

وفتح المقطع الباب أمام تساؤلات بعض السعوديين بشأن ما يعتبرونه “تهديدا للهوية الثقافية في بلادهم” ودخول أنماط وسلوكيات اجتماعية غريبة عنهم، على حد تعبيرهم .

وقد حقق هاشتاغ #عريس_يحتفل_بكورنيش_جدهتفاعلا واسعا، إذ حصد أكثر من 80 ألف تغريدة.

وعلى الصعيد نفسه، أثار فيديو وثقته عدسات المواطنين في أوائل فبراير الجاري لرجل وامرأة يرقصان على الرصيف في مدينة أبها بمنطقة عسير، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو شابا بزي سعودي، وامرأة ترتدي عباءة وهما يرقصان على قارعة الطريق في “شارع الفن بأبها”.

#رقص_شارع_الفن_بابها

التي ترقص عمرها(١١)عام!

شاهت العقول قبل الوجوه!

ما هذا “الرعب” و “البكاء”!

هذا يقول نهاية العالم وذاك يقول بداية عهد جديد!

عشان”طفلة عمرها(١١)عام ومحجبة”تناقز” تقلد أخوها!

واشغلوني #مالك_لك_دخل في “تاتو”أو"حناء"مذيعة القناة الأولى!

pic.twitter.com/ummJC5UJoh — خالد الأشاعرة (@KHALID_ASHAERAH) January 31, 2018

وتداول المغردون الفيديو بكثافة عبر هاشتاغ حمل اسم الشارع #رقص_شارع_الفن_بأبها الذي سجل 25 ألف تغريدة.

وفي رد رسمي، ذكرت صحف سعودية أن أمير منطقة عسير أمر “بفتح تحقيق في مقطع شارع الفن والقبض على المتورطين وإحالتهما للنيابة العامة”.

و طالب مغردون باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو الخاصة بتلك الوقائع كي لا تصبح ظاهرة.

وعدد المغردون أسباب خروج هؤلاء الشباب للرقص في الشارع بلا خوف.

ومن أهم الأسباب التي ساقوها: غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء المغردون أيضا أن توسيع نشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

كما تداول سعوديون بمواقع التواصل، قبل يومين مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا في المملكة لمراسم زفاف غريبة لعريس وزوجته على #كونيش_جدة خارجة عن العادات والتقاليد السعودية المحافظة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، العريس السعودي وهو يصطحب عروسه على كورنيش جدة سيرا على الأقدام، وظهرت العروس متبرجة كاشفة عن شعرها وسط صيحات المارة وأصوات التنبيه العالية الصادرة عن السيارات المتواجدة بالكورنيش.

يا اهل الحرمين

-إنقذوا أنفسكم

-تداركوا أمركم قبل ان يحل غضب الله

بالأمس

شاب وفتاه يتراقصان في ابها

وفي جده نصراني يرقص ويضم ويخطب

ويليه في نفس المكان ذكر ٱخر يمشي بعروسه متبرجه

وكل هذا امام الملأ..ياناس وين راحت قيمنا #اعتزال_فواد_انور#كورنيش_جده#السعوديه_الامارات_بلد_واحد pic.twitter.com/hI3QM8w8qS — السعودية تايمز (@alsaudiatimes) February 2, 2018

وتسبب هذا المقطع بموجة غضب كبيرة على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين سارعوا للتنديد بهذا الفعل الذي اعتبروه دخيلاً على المجتمع ودعوة صريحة للانحلال.بحسب تعبيرهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.