وجه النجم الجزائري السابق والمدير الفني الحالي رابح ماجر، نصيحة للاعب ليستر سيتي الإنجليزي، النجم الجزائري رياض محرز في خضم الأزمة التي يعيشها مع ناديه حالياً.

وقرر “محرز”، مقاطعة تدريبات ومباريات “الثعالب”، تعبيرا منه عن غضبه اتجاه إدارة ليستر التي تعنتت وحرمته من تحقيق حلمه.

وكان ليستر سيتي قد رفض السماح لأفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، الإنتقال إلى مانشستر سيتي، رغم تقديم الأخير لأكثر من عرض مالي.

ورغم دعوات المدرب الفرنسي وباقي رفاقه في ليستر، بالعودة إلى التدريبات، إلا أن محرز تجاهل تماما ذلك، وفضل الإنقطاع عن العالم.

وقال رابح ماجر: “أنصح محرز بالعودة إلى التدريبات والعمل بجدية كبيرة حتى لو أن صفقة تحويله لم تتم كما كان يتمنى”.

وأضاف مؤكداً على قدرات صانع ألعاب “الخضر”: “محرز يستحق فريقا أحسن واكبر من ليستر، لكن عليه أن لا ينسى بأن هذا الفريق هو من وضعه على طريق النجاح..”.

ودعا مدرب الوكرة القطري السابق، مسؤولي “ليستر” للاجتماع مع لاعبه لوضع حد لهذا المسلسل غير المجدي للطرفين.

وصرح بهذا الخصوص: “أظن بأن نقاشا جديا بين اللاعب والإدارة ضروري جدا لحل هذه القضية، فاللاعب يريد الانتقال إلى ناد أكبر في الدوري الانجليزي.. على كل، لا أعرف ما جرى بالتحديد في قضية فشل صفقة تحويله..”.

ودعا ماجر/ محرز إلى التفكير في المنتخب الوطني عندما طالبه بالعودة إلى التدريبات، وقال: “لا يجب أن ننسى بأن هناك مباريات وتحضيرات في انتظار المنتخب الوطني، ونحن نريده أن يعود إلينا في كامل جاهزيته البدنية والفنية، كما أتمنى له أن بلعب في ناد كبير في أقرب وقت ممكن”.