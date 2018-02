سخر المقدم نواف بن مبارك بن سيف آل ثاني مدير التوجيه المعنوي بقطر، من الشائعات التي روجها “الذباب الإلكتروني” التابع لدول الحصار ويشرف عليه سعود القحطاني على مواقع التواصل الاجتماعي حول اغتياله على يد ضابط تركي.

وكانت كتائب الذباب الإلكتروني وضمن حملة التشويه وإثارة البلبلة المتعمدة ضد قطر، قد روجت لشائعة ذكرت فيها أن المقدم الركن نواف بن مبارك بن سيف آل ثاني مدير التوجيه المعنوي بقطر، تم اغتياله على يد ضابط تركي برصاصة في الرأس قرب حاجز أمني بالقرب من “الدائري السادس” بين شارع المنتزه وشارع المطار”.. بحسب زعمهم.

وسخر “آل ثاني” على طريقته الخاصة من أكاذيب وشائعات دول الحصار المفضوحة ضد قطر، وقام بإعادة تغريد الحادثة وتفاصيلها من دون أن يكتب كلمة واحدة مرفقة بإعادته التغريد، في حركة ربما تشير إلى كثير من المعاني.

وأثار رد فعل مدير التوجيه المعنوي بقطر الهادئ والمضحك بشأن الشائعة التاي أطلقت بحقه من قبل كتائب دول الحصار الإلكترونية، إعجاب الكثير من المحللين والنشطاء.

😂 I can imagine that smile on your face when you read that @NawafAlThani https://t.co/BuxWpvysaA

— Kholoud Alali 🇶🇦 (@Kholood_Alali) January 31, 2018