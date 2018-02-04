سخر المقدم نواف بن مبارك بن سيف آل ثاني مدير التوجيه المعنوي بقطر، من الشائعات التي روجها “الذباب الإلكتروني” التابع لدول الحصار ويشرف عليه سعود القحطاني على مواقع التواصل الاجتماعي حول اغتياله على يد ضابط تركي.

وكانت كتائب الذباب الإلكتروني وضمن حملة التشويه وإثارة البلبلة المتعمدة ضد قطر، قد روجت لشائعة ذكرت فيها أن المقدم الركن نواف بن مبارك بن سيف آل ثاني مدير التوجيه المعنوي بقطر، تم اغتياله على يد ضابط تركي برصاصة في الرأس قرب حاجز أمني بالقرب من “الدائري السادس” بين شارع المنتزه وشارع المطار”.. بحسب زعمهم.

انا لله وانا اليه راجعون . اللهم لا شماته في الموت

تم اغتيال المقدم الركن نواف بن مبارك بن سيف ال ثاني مدير مديريه التوجيه المعنوي

برصاصه ف الرأس من ضابط #تركي قرب حاجز امني بالقرب من الدائري السادس

بين شارع المنتزه وشارع المطار #الدوحه #قطر #الغرافه #الغرافه_باختاكور pic.twitter.com/DrPqxOBfA7 — لوجين (@Logen2222) January 31, 2018

وسخر “آل ثاني” على طريقته الخاصة من أكاذيب وشائعات دول الحصار المفضوحة ضد قطر، وقام بإعادة تغريد الحادثة وتفاصيلها من دون أن يكتب كلمة واحدة مرفقة بإعادته التغريد، في حركة ربما تشير إلى كثير من المعاني.

وأثار رد فعل مدير التوجيه المعنوي بقطر الهادئ والمضحك بشأن الشائعة التاي أطلقت بحقه من قبل كتائب دول الحصار الإلكترونية، إعجاب الكثير من المحللين والنشطاء.

المقدم الركن نواف بن مبارك يعيد تغريد خبر اغتياله على يد ضابط تركي 🤣#الذباب_الإلكتروني فقد عقله أو أن دمه خفيف ؟ أم أن الضابط التركي استولى على الحساب ؟ إي أخشملار https://t.co/IFphqu3Ghk — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) January 31, 2018

الريال بامريكا ولا يدري عن هوا دارهم 😂😂 @NawafAlThani

بس قوية تسوي رتويت لخبر اغتيالك ما صارت قبل بالتاريخ بومبارك 😂😂 https://t.co/lcMBcWbAD5 — Nasser B AlBarghash (@NaserAlBarghash) January 31, 2018

😂 I can imagine that smile on your face when you read that @NawafAlThani https://t.co/BuxWpvysaA — Kholoud Alali 🇶🇦 (@Kholood_Alali) January 31, 2018

هههههه نواف بن مبارك آل ثاني @NawafAlThani مدير التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بدولة #قطر عمل ريتويت لهذه التغريدة الغبية👇. الرجل هنا في واشنطن و شارك بالحوار الاستراتيجي، و أبلغني اليوم أن لديه اجتماعات بوزارة الدفاع الاميريكية الاسبوع المقبل، إلا اذا كان شبيهه 😄 https://t.co/Ovw7WvfHIg — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) January 31, 2018

ومن الواضح أن عناصر الذباب الإلكتروني في السعودية والإمارات أصبحوا يطورون من كذبهم ليأخد أشكالا أكثر سينمائية باستخدام عناصر الخيال العلمي الواسع الممزوج بكثير من التفاصيل التي أصبحت تُغني الحصار بنوع من كسر الرتم والملل الناتج عن سياسات دول الحصار ، إضافة إلى ما تحمله التصريحات المكررة لمسؤولي هذه الدول والمملة إلى حد بعيد بحسب المتابع القطري، لتأتي هذه الشائعات وتغير نوعاً ما من الأجواء الروتينية وتكسر ربما حالة الجمود فيها.

وتعتبر أزمة حصار قطر وما رشح عنها من تحولات وصفت بالكارثية كأخطر أزمة مرت بمنطقة الخليج في العصر الحديث، إلا أن الأزمة نفسها وعلى مر أكثر من 242 يوماً، حملت في جعبتها الكثير من المضحكات المبكيات، بداية بقضية المعدة القطرية، والبقر الذي لن يحتمل أجواء الدوحة الحارة، مروراً بقضية الحليب التركي وما قيل عنه بأنه حول عيون القطريين إلى خضراء وشعرهم إلى اللون الأشقر.