وصف الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي بقنوات “بي إن سبورتس” القطرية حفيظ دراجي، مواطنه النجم رياض محرز، لاعب فريق ليستر سيتي، بانه ظاهرة من ظواهر الكرة في إنجلترا، مشيرا إلى أنه يعد من أبرز اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل الإنجاز الذي حققه في 2015 حينما توج مع “الثعالب” بلقب “البريميرليغ” ونال لقب أفضل لاعب بجدارة.

وأشار “دراجي” إلى أنه لا يستطيع أي أحد التشكيك في قدرات محرز على الرغم من فشله في الانتقال لفريق كبير، مؤكدا بأن اللاعب صار مكبلا مع ناديه بعدما رفض الأخير انتقاله مؤخرا لصالح مانشستر سيتي رغم العرض الكبير الذي بلغ 74 مليون يورو.

وقال “دراجي” في حوار مع صحيفة “العربي الجديد” اللندنية:” لا أحد يشكك في قدرات رياض محرز، فقد ساهم بقسط كبير برفقة زملائه في تتويج تاريخي لفريق مغمور جدا هو ليستر سيتي، والدوري في إنجلترا صعب للغاية، رياض محرز يعتبر من ظواهر الكرة في إنجلترا، بالنظر لتاريخه وجنسيته أيضا”.

وأضاف:” أخطأ محرز في التأخر من ليستر سيتي خاصة بعد التتويج بلقب 2015، لكن ما يحسب لرياض محزر أنه لم يتأثر بذلك وسرعان ما استعاد سرعته الهجومية، وحاسة التهديف وقدراته الفنية العالية. أتمنى أن لا يتأثر بعدم انتقاله الى المان سيتي خلال المركاتو الشتوي ويجد مخرجا له في المركاتو الصيفي القادم”.