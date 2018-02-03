تداول سعوديون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا في المملكة لمراسم زفاف غريبة لعريس وزوجته على #كونيش_جدة خارجة عن العادات والتقاليد السعودية المحافظة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، العريس السعودي وهو يصطحب عروسه على كورنيش جدة سيرا على الأقدام، وظهرت العروس متبرجة كاشفة عن شعرها وسط صيحات المارة وأصوات التنبيه العالية الصادرة عن السيارات المتواجدة بالكورنيش.

فيديو متداول ..

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عريس يحتفل وزوجته على كورنيش جدة بطريقة مخالفة .

.#عريس_يحتفل_بكورنيش_جدة

. pic.twitter.com/dr15Yatl9c — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وتسبب هذا المقطع بموجة غضب كبيرة على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين سارعوا للتنديد بهذا الفعل الذي اعتبروه دخيلاً على المجتمع ودعوة صريحة للانحلال.بحسب تعبيرهم

يا اهل الحرمين

-إنقذوا أنفسكم

-تداركوا أمركم قبل ان يحل غضب الله

بالأمس

شاب وفتاه يتراقصان في ابها

وفي جده نصراني يرقص ويضم ويخطب

ويليه في نفس المكان ذكر ٱخر يمشي بعروسه متبرجه

وكل هذا امام الملأ..ياناس وين راحت قيمنا #اعتزال_فواد_انور#كورنيش_جده#السعوديه_الامارات_بلد_واحد pic.twitter.com/hI3QM8w8qS — السعودية تايمز (@alsaudiatimes) ٢ فبراير، ٢٠١٨

#عوده_الهييه_مطلب_في_زمن_الفساد #كورنيش_جده

الخمر أصبح شرابا ؟ و الميسر أصبح حظا ؟

والغناء أصبح فن ؟ و الرشوة أصبحت قهوة ؟

و الإختلاط أصبح تحضرا ؟ و التبرج أصبح أناقة ؟

و التعري أصبح حرية ؟ و الزنا أصبحت علاقة عابرة ؟

والأمر بالمعروف أصبح تشدد ؟ والنهي عن المنكر أصبح تخلفا ؟ — شجن العنزي|~ (@shajn700) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وشن آخرون هجوما عنيفا على النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، الذي تسببت قراراته الأخيرة وفق “رؤية 2030” المزعومة في انتشار مثل هذه المشاهد، بعد التضييق على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

#كورنيش_جده

أحداث تحدث من بيينا تجلعنا في حيره من أمرنا وتجلعنا أمام نظريه هذا الزمن مخيف، لا ديننا ولا عاداتنا عُرفت بهذهِ الادوار المشينه بالأمس رقص بأحدى الشوارع اليوم مراسم زفاف ، بؤس المشهد الذي لم نعتاد عليه منذ ولادتنا . إليك التكله يالله — تركي بن مشعل . (@Ro_hh11) ٢ فبراير، ٢٠١٨

#كورنيش_جده

أنسلخت الغيرة من أشباه الرجال حتى أصبحت محارمهم استعراض أمام الناس وبمكان تجمعهم !!

ما هي الحكمة من أن يستعرض رجل بزوجته بكامل زينتها في الكورنيش وهي تلبس فستان زفافها ؟؟!! — مشعل العنزي (@Msh3lu) ٢ فبراير، ٢٠١٨

امس شارع الفن واليوم #كورنيش_جده الله يستر من الجاي بس كل يوم مطلعين لنا شي جديد حسبي الله عليهم — Samar💕 (@s_alsaif22) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وأشار البعض إلى أن الحرية لم تكن أبدا بالتبرج ولا هذه الأفعال الغريبة التي شوهت صورة أرض الله الحرام.

بعض البشر يفكر التطوّر بالانسلاخ من الدين والعادات والتقاليد وتعيش حياتك تقليد للغرب !!

هالنوعية ودك تحجره بزاوية وبسلك مسجّل ومنين يوجعك 👌 #كورنيش_جده — جوستافو (@zxx500051) ٢ فبراير، ٢٠١٨

كلنا يريد الحرية لكن ليس الحرية الغربية التي يعبر عنها شعار “أنت حر ما لم تضر” أنت حر في التعري، وممارسة الجنس، وتعاطي الخمر.. الخ، لا يا صديق هذا تحرر وليس حرية، فإن كنت مسلماً فيجب أن تعرف أن الحرية ليست مقيدة فقط بعدم التعدي على غيرك بل بعدم التعدي على حدود الله #كورنيش_جده — عبد الرحمن الوافي (@A_A_WAFI) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.