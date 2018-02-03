تداول سعوديون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا في المملكة لمراسم غريبة لعريس وزوجته على #كونيش_جدة خارجة عن العادات والتقاليد المحافظة.

 

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، العريس السعودي وهو يصطحب عروسه على سيرا على الأقدام، وظهرت العروس متبرجة كاشفة عن شعرها وسط صيحات المارة وأصوات التنبيه العالية الصادرة عن السيارات المتواجدة بالكورنيش.

وتسبب هذا المقطع بموجة غضب كبيرة على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين سارعوا للتنديد بهذا الفعل الذي اعتبروه دخيلاً على المجتمع ودعوة صريحة للانحلال.بحسب تعبيرهم

وشن آخرون هجوما عنيفا على النظام السعودي وولي العهد ، الذي تسببت قراراته الأخيرة وفق “رؤية 2030” المزعومة في انتشار مثل هذه المشاهد، بعد التضييق على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشار البعض إلى أن الحرية لم تكن أبدا بالتبرج ولا هذه الأفعال الغريبة التي شوهت صورة أرض الله الحرام.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.