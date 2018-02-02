في زمن العجائب وفي العهد الجديد لأرض الله الحرام تحت حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، “الشاب المنفتح على العالم”، أهدى الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي، الرئيس التونسي (المتهم باتخاذ قرارات معادية للإسلام) قطعة من كسوة الكعبة المشرفة أثناء زيارته تونس اليوم.

وتساءل النشطاء متعجبين ساخرين: هل منح “السبسي” هذا التكريم والشرف بحيازة قطعة من كسوة الكعبة (الرمز الديني الأول للمسلمين) على جهوده في تغيير شرائع الإسلام وسن قوانين تسمح للمرأة بالزواج من الغير المسلم، أم بسبب جهوده في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وضربه عرض الحائط بنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة.

وفتح جمعية و اذاعه للمثلين

والمساواة في الميراث

وليس أخيرا تخير منح إسم الأم أو الأب بمولود

والقادم اعظم

لا ننسي كل هذا بمباركة الإخوان — doctorupdate ™ (@doctor_update91) ٢ فبراير، ٢٠١٨

الهدف بالحقيقة هو خدمة كرسي آل سعود الذي زلزله الربيع العربي .. أما شيوخ السلاطين الطراطير و هيئة كبار العملاء فهم ليسوا أكثر من مجرد موظفين شأنهم شأن أي عنصر أمن أو مخابرات — Salah (@Salah_889) ٢ فبراير، ٢٠١٨

نعم لقدقدم خدمات كثيرة للإسلام فقدسمح بزواج المسلمةمن الكافروسمح بالدعارة واللواطة بيستاهل يأخذ كسوةالكعبةمن آل سلول — عمر الفاروق (@DBeBaN7KjssyY41) ٢ فبراير، ٢٠١٨

: (( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ))😞 — ‏👸🏻ٱڷﺣ̭͠ۈڔآڷنُـ؏ـێـمِﯥ👸🏻 (@al7ooralnaimi) ٢ فبراير، ٢٠١٨

واستقبل رئيس تونس الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، الشيخ صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 1 إلى 5 فبراير الجاري.