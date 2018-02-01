يبدو أن الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري الذي عُقد مؤخراً في واشنطن شكل صفعة جديدة لدول الحصار التي راهنت على عزل دول قطر بحصارها، الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي، أوضح ذلك في تغريدة له قال فيها إن الغرام القطري الأمريكي لن يستمر لأكثر من 48 ساعة .

وأضاف المستشار الإماراتي في تغريدته، أن واشنطن ستتحدث بعدها عن الشراكة العميقة مع السعودية والإمارات.

الغرام الامريكي القطري لن يستمر لاكثر من 48 ساعة حيث ستتحدث واشنطن بعدها عن الشراكة العميقة مع السعودية والإمارات. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 1, 2018

لم يتأخر المغردون في جلد عبد الله على تغريدته، فرد الناشط المصري عبد المنعم محمود قائلاً:” بالمصري بنقول ده سلوك ضرارير … ترمب تحديدا يحلبكم جميعا سعودية وإمارات وقطر زي البقر بالظبط “.

ورد المغرد القطري أحمد:” وماذا يضر قطر أن تتحدث أمريكا عن عمق علاقتها بـ #السعودية و #الإمارات .. لايمنع أن تكون علاقتها جيدة مع قطر والسعودية والامارات وحتى البحرين ولن يزعج قطر هذا.. لماذا أصبح تفكيرك تفكير الصبيان الصغار.. سياسة بن زايد وسعيك لإرضاءه بأي طريقة تجعلك تنتحر فكرياً دون أن تشعر.”..

وقال الناشط القطري عادل اليافعي:” معاهداتكم تستمر 48 ساعة لانهم يعلمون بأنكم لا تملكون من امركم شيئا اما معاهداتنا فهي أزلية لانهم يعلمون بان امورنا بايدينا وأننا لا نستسلم ولا نخضع”.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء الماضي مؤتمر للحوار الاستراتيجي القطري والأمريكي، حيث وقعت واشنطن والدوحة على اتفاقات تعاون مشتركة، وثمنت الولايات المتحدة دور قطر في مكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة صادمة للسعودية والإمارات التي تتهم الدوحة بـممارسة “الإرهاب”.