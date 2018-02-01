يبدو أن الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري الذي عُقد مؤخراً في واشنطن شكل صفعة جديدة لدول الحصار التي راهنت على عزل دول قطر بحصارها، الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي، أوضح ذلك في تغريدة له قال فيها إن الغرام القطري الأمريكي لن يستمر لأكثر من 48 ساعة .
وأضاف المستشار الإماراتي في تغريدته، أن واشنطن ستتحدث بعدها عن الشراكة العميقة مع السعودية والإمارات.
الغرام الامريكي القطري لن يستمر لاكثر من 48 ساعة حيث ستتحدث واشنطن بعدها عن الشراكة العميقة مع السعودية والإمارات.
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 1, 2018
لم يتأخر المغردون في جلد عبد الله على تغريدته، فرد الناشط المصري عبد المنعم محمود قائلاً:” بالمصري بنقول ده سلوك ضرارير … ترمب تحديدا يحلبكم جميعا سعودية وإمارات وقطر زي البقر بالظبط “.
ورد المغرد القطري أحمد:” وماذا يضر قطر أن تتحدث أمريكا عن عمق علاقتها بـ #السعودية و #الإمارات .. لايمنع أن تكون علاقتها جيدة مع قطر والسعودية والامارات وحتى البحرين ولن يزعج قطر هذا.. لماذا أصبح تفكيرك تفكير الصبيان الصغار.. سياسة بن زايد وسعيك لإرضاءه بأي طريقة تجعلك تنتحر فكرياً دون أن تشعر.”..
وقال الناشط القطري عادل اليافعي:” معاهداتكم تستمر 48 ساعة لانهم يعلمون بأنكم لا تملكون من امركم شيئا اما معاهداتنا فهي أزلية لانهم يعلمون بان امورنا بايدينا وأننا لا نستسلم ولا نخضع”.
وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء الماضي مؤتمر للحوار الاستراتيجي القطري والأمريكي، حيث وقعت واشنطن والدوحة على اتفاقات تعاون مشتركة، وثمنت الولايات المتحدة دور قطر في مكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة صادمة للسعودية والإمارات التي تتهم الدوحة بـممارسة “الإرهاب”.
تعليق واحد علي ““الصراخ على قدر الألم”.. مستشار ابن زايد: 48 ساعة وسيتحول الغرام الأمريكي القطري إلى حديث عن الحب السعودي الإماراتي”
ثمنت الولايات المتحده دور قطر في مكافحة الاٍرهاب لان هذا هو الواقع والحقيقه حيث انها تعرف تماماً ان اكبر دوله صانعه ومصدره ومروجه للارهاب والارهابيين وتنشر خطاب الكراهيه وتمول الإيديولوجية المتطرفة وتغذيها هي السعوديه وليست قطر ، بؤرة التشدد والتطرف والتزمت السعوديه وليست قطر ، حيث يزيد عدد المقاتلين السعوديين في تنظيم داعش الإرهابي عن سبعة آلاف ارهابي سعودي ويوجد ضعف هذا العدد داخل السعوديه جاهز للتصدير وكذالك دور النظام السعودي وليس القطري في هجمات 11 سبتمبر 2001 ،حيث أن 15 خاطفاً من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر البالغ عددهم 19 ارهابي هم سعوديين و ٢ إماراتيين ومصري وليس قطريين . زعيم تنظيم القاعده الإرهابي سعودي ونائبه مصري وليس قطري و جميع أعضاء وقياديي تنظيم القاعده الإرهابي سعوديين ومصريين . قانون جاستا الامريكي وضع للامارات والسعوديه لدورهم في احداث 11/9 وان جميع عمليات غسيل الأموال لصالح داعش والقاعده كانت تتم عن طريق بنوك مقرها دبي ، وان جميع السيارات التويوتا التي تستخدمها داعش في عملياتها الارهابيه مصدرها دبي وذلك حسب رقم التصنيع VIN والتي تستخدمه شركة التويوتا اليابانية للتعرف على الجهه التي اشترت هذه السيارات .دور السعوديه وليس قطر في تمويل الارهاب في بريطانيا . وآخرها تقرير منظمة «بازل» الذي أدرج الإمارات في المرتبة الأولى للدول التي تقوم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويأتي من بعدها في ترتيبات متوالية السعودية ثم البحرين ثم مصر.
يعني هذا ان ما يسمى بالدول الداعيه لمكافحة الاٍرهاب هم أشبه ما يكونوا بعاهرة انتهت لتوها من حفلة ماجنه فتوجهت الى أقرب قاعه محاضرات تحاضر فيها عن العفة والشرف .