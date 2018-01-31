تعليقا على الصراع السياسي الدائر الآن في مصر، وحالة الجدل والمجهول والتقلبات السريعة التي تشهدها البلاد تزامنا مع اقتراب انتخابات الرئاسة، أكد الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي على أنه يجب أن يتوقف الخليج عن دعم “السيسي” ويوقف هدر المليارات على نظامه.

ودون “خاشقجي” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مشيرا إلى تصريحات السيسي اليوم، ما نصه:”عجلوا بانهاء حرب اليمن، فأزمة مصرية بدأت تتشكل في الأفق القريب كشف عنها توتر وتهديد ووعيد السيسي اليوم.”

عجلوا بانهاء حرب اليمن، فأزمة مصرية بدأت تتشكل في الأفق القريب كشف عنها توتر وتهديد ووعيد السيسي اليوم. pic.twitter.com/q1Ws6XGrN8 — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 31, 2018

وتابع موضحا:”40 مليار اهدرت بمصر خلال عهد السيسي، لا المملكة ولا دول الخليج تمتلك مبلغا كهذا تهدره مرة اخرى هناك”

وأشار الكاتب السعودي إلى أن أكبر مساعدة يمكن أن تقدمها دول الخليج لمصر في الوقت الراهن، هو أن تترك مصر والمصريين يلتمسون طريقهم نحو حكم راشد بدون تدخلات خليجية كما حدث في 2013.

٤٠ مليار اهدرت بمصر خلال عهد السيسي، لا المملكة ولا دول الخليج تمتلك مبلغا كهذا تهدره مرة اخرى هناك، اكبر مساعدة نقدمها ان نتركها تلتمس طريقها نحو حكم راشد بدون تدخلات ٢٠١٣ . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 31, 2018

وخرج “السيسي” اليوم، الأربعاء، خلال افتتاحه حقل “ظهر” للغاز الطبيعي ببورسعيد، ليهدد معارضيه أو بمعنى أدق من يفكر في منافسته على عرش مصر بشكل صريح قائلا:”احذروني انتم ما تعرفونيش انا مش بتاع سياسة، ما يصحش حد يلعب بأمن مصر، أروح أموت الأول، قسما بالله أكون مت الأول”

وتابع في نبرة حادة وغضب: “اللي عايز يلعب في مصر ويضيعيها لازم يخلص مني الأول، ولن أسمح بذلك طول ما انا عايش”.

وأكد “السيسي” في حواره:”ما حدث في مصر قبل 7 سنوات (ثورة 25 يناير 2011) لم يتكرر مرة أخرى”.