تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف حسرة المذيع الرياضي على القناة الرياضية بعد تغلب الناقة “سمهرم” المملوكة للمضمر العماني على ولي عهد أبو ظبي خلال جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تصدرت ناقة ولي عهد أبو ظبي جولة السباق، الأمر الذي دعا المعلق السعودي للإنتشاء والتفاخر قائلا: “من لها غير بو زايد من لها غير بو زايد يا محمد يا ابن زايد”.

 

وقبل الوصول لنهاية السباق، تمكنت الناقة “سمهرم” من تجاوز ناقة ولي عهد أبو ظبي لتظفر بالمركز الأول، ليتحول المعلق من الهتاف إلى العويل قائلا: “يوو..يوووو..يووووو”.

من جانبه، قدم الفائز العماني حمد الوهيبي فوزه هذا للسلطان قابوس بن سعيد وكافة أبناء الشعب العماني.

 

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اهدي هذا الانجاز التاريخي الذي حققته اليوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _حفظه الله ورعاه وكافة ابناء السلطنة”.

 

 

 