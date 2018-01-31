تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف حسرة المذيع الرياضي على القناة السعودية الرياضية بعد تغلب الناقة “سمهرم” المملوكة للمضمر العماني حمد الوهيبي على ناقة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال سباق جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تصدرت ناقة ولي عهد أبو ظبي جولة السباق، الأمر الذي دعا المعلق السعودي للإنتشاء والتفاخر قائلا: “من لها غير بو زايد من لها غير بو زايد يا محمد يا ابن زايد”.

وقبل الوصول لنهاية السباق، تمكنت الناقة “سمهرم” من تجاوز ناقة ولي عهد أبو ظبي لتظفر بالمركز الأول، ليتحول المعلق من الهتاف إلى العويل قائلا: “يوو..يوووو..يووووو”.

بسباق الهجن في #السعودية ناقة #شيطان_ابوظبي في المقدمة والمعلق يشيد بتاريخه واعتلاء المنصات وفجأة ناقة الوهيبي من سلطنة عمان تمر عليها مرور الكرام وتلغي تاريخهم المزعوم 😂😂😂😂

المعلق : يوووه يوووه يوووه pic.twitter.com/9b5CgtkSFX — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) January 30, 2018

من جانبه، قدم الفائز العماني حمد الوهيبي فوزه هذا للسلطان قابوس بن سعيد وكافة أبناء الشعب العماني.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اهدي هذا الانجاز التاريخي الذي حققته اليوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _حفظه الله ورعاه وكافة ابناء السلطنة”.