قال الكاتب والمحلل السياسي المصري سامح عسكر بأن المملكة العربية السعودية خسرت معركتها في اليمن سياسيا وعسكريا واخلاقيا، موضحا بأن سياساتها ساعدت في تحقيق الهدف الإماراتي بفصل جنوب اليمن “عدن” عن شماله.

وقال “عسكر” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على العملية العسكرية التي ينفذها المجلس الجنوبي المدعوم إماراتيا ضد قوات الشرعية هناك:” الوضع الآن في #عدن الحكومة الشرعية تسيطر فقط باللون الأحمر، والإنفصاليين باللون الأخضر الأمور تتجه لإسقاط حكومة هادي وإعلان استقلال دولة عدن عن اليمن، وبالتالي يتحقق الهدف الإماراتي من مشاركتها في حرب اليمن، وهو فصل الجنوب عن الشمال باستقلال الجنوب ووضعه تحت الإدارة الإماراتية”.

الوضع الآن في #عدن

الحكومة الشرعية تسيطر فقط باللون الأحمر، والإنفصاليين باللون الأخضر

الأمور تتجه لإسقاط حكومة هادي وإعلان استقلال دولة عدن عن اليمن، وبالتالي يتحقق الهدف الإماراتي من مشاركتها في حرب اليمن، وهو فصل الجنوب عن الشمال باستقلال الجنوب ووضعه تحت الإدارة الإماراتية. pic.twitter.com/Eezx6V6IYe — سامح عسكر (@sameh_asker) January 29, 2018

وأضاف في تغريدة اخرى، مهاجما نظام “آل سعود”:” بعد إنفاق 300 مليار دولار على حرب #اليمن ومقتل آلاف الجنود السعوديين وتدمير ثلث مدرعاتهم وخسارة عشرات الطائرات الحربية والمروحية..وبعد 3 سنوات حرب يتجه اليمن لطرد النفوذ السعودي جنوبا بعد ما طُرِدَ شمالا ليخسر آل سعود معركتهم سياسيا وعسكريا وأخلاقيا..#عدن”.

بعد إنفاق 300 مليار دولار على حرب #اليمن ومقتل آلاف الجنود السعوديين وتدمير ثلث مدرعاتهم وخسارة عشرات الطائرات الحربية والمروحية..وبعد 3 سنوات حرب يتجه اليمن لطرد النفوذ السعودي جنوبا بعد ما طُرِدَ شمالا ليخسر آل سعود معركتهم سياسيا وعسكريا وأخلاقيا..#عدن — سامح عسكر (@sameh_asker) January 29, 2018

واكد “عسكر” بأن ” آل سعود الآن بين نارين..إما نصرة حكومة هادي عسكريا وقتها يصطدموا بالإمارات ويتفكك التحالف، وإما يسمحوا بانفصال عدن كدولة جنوبية مستقلة وقتها يصبح الانقلاب على الشرعية (انقلابين) وينتفي المسوغ القانوني لعدوانهم تمهيدا لإعلان هزيمتهم بشكل رسمي”.

آل سعود الآن بين نارين..إما نصرة حكومة هادي عسكريا وقتها يصطدموا بالإمارات ويتفكك التحالف، وإما يسمحوا بانفصال عدن كدولة جنوبية مستقلة وقتها يصبح الانقلاب على الشرعية (انقلابين) وينتفي المسوغ القانوني لعدوانهم تمهيدا لإعلان هزيمتهم بشكل رسمي — سامح عسكر (@sameh_asker) January 29, 2018

وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، قد اتهم أبو ظبي بدعم هذه القوات الانفصالية لتنفيذ انقلابا على الحكومة الشرعية مستغلين رغبة هذه الفصائل السيطرة على الجنوب وإقامة دولة مستقلة.

وقال “بن دغر”، في بيان له: إن “الأمل كما نراه نحن في الحكومة معقود على الإمارات، صاحبة القرار اليوم في عدن العاصمة المؤقتة لليمن”.

وأوضح أنه “لا ينبغي أن تذهب جهود العرب ودماؤهم في اليمن إلى سقوط الوحدة وتقسيم البلاد”، مؤكداً أنه “لا ينبغي لكل شريف الصمت عمَّا يجري بعدن من ممارسات ترقى إلى درجة الخطورة القصوى”.