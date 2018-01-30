أكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، بأن العملية التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي ضد قوات الحكومة الشرعية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن هدفها أن ينعم “الحوثي” بالاستقرار بالشمال وتقويض عمليات العسكرية للحكومة الشرعية والتحالف لإراحة الحوثي من الضغط العسكري الذي يعانيه الآن في الجبهات.

وقال “العقيلي” في مداخلة له مع قناة “بلقيس” اليمنية تعليقا على العملية التي يقوم بها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ضد قوات الشرعية: “العملية هي مؤامرة ضد اليمن وضد الحكومة الشرعية وبالتالي ضد المملكة العربية السعودية التي يرتبط أمنها القومي بالأمن اليمني”.

وتابع قائلا: “أتمنى الحقيقة أن يكون للتحالف موقف قوي في هذه الحالة”, مشيرا إلى ان الدبلوماسية لا تنفع مع الخارجين عن القانون، في إشارة لبيان التحالف الذي دعا المجلس الانتقالي إلى الجلوس للحوار.

وأضح “العقيلي” موقفه قائلا: “لو يحصل ان تقوم جماعية مرتدة أو متمردة على النظام العام لقمعت أو في الإمارات لقمعت”، مشددا “وهكذا يجب ان يكون في اليمن”.

السعودي سليمان العقيلي يعتبر الانقلاب الذي تنفذه #إمارة_أبوظبي_المارقة في #عدن خطر على أمن #السعودية، ويؤكد أن الانفصاليين الجنوبيين عملاء #إيران، ولو حدث هذا التمرد في #إمارة_أبوظبي لتم قمعه، ويجب دعم شرعية هادي.#اليمن #قوات_المقاومة_الجنوبية #معا_لاسقاط_حكومه_بن_دغر pic.twitter.com/7j2m561ppX — عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 29, 2018

ودعا “العقيلي” التحالف العربي بأن يتخذ موقفا واضحا وجريئا وشفافا، لأن الأمر لا يتعلق باليمن وحده وإنما في بقاء السعوديين مطمئنين وآمنين، على حد قوله.

وأكد “العقيلي” بأن المجلس الانتقالي يعني قيام جماعة قريبة من إيران في الجنوب، وهو أمر يقوض الاستقرار في المملكة العربية السعودية، مشددا على وجود علاقة بين الحراك الجنوبي والإيرانيين، مشددا على انه كما لم يتم التسامح مع العمالة في صنعاء فإنه لا يمكن التسامح مع العمالة في الجنوب.