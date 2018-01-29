كشف الحساب المنسوب للطفلة الفلسطينية على تويتر (ويديره مقربون منها)، عن ضغوط كبيرة تتعرض لها “عهد” من قبل سلطات داخل محبسها.

 

ودون على الحساب المنسوب للطفلة الفلسطينية الشهيرة ما نصه:””حاولوا يضغطوا عليّ بأي طريقة داخل السجن”.. ولن ابيع قضيتي ستبقي عربية”.

 

ووفقا للتغريدة التي رصدتها (وطن) طالبت “عهد” المتابعين بالدعاء لها ودعمهما “ليعلم العالم مدي الضغوط التي تمارس عليها من أجل كسر أرادتها وتحطيم عزمها “.. كما ورد بنص التغريدة.

 

 

وأجلت محكمة إسرائيلية، الاثنين، محاكمة الطفلة عهد التميمي “16 عاماً”، لتاريخ الـ6 من فبراير القادم، بدلاً من الـ30 من الشهر الجاري، بطلب من محاميتها.

 

وقال باسم التميمي والد عهد، إن العائلة تقدمت اليوم بطلب لمحكمة عوفر العسكرية غربي رام الله عبر محامية الدفاع، بتأجيل عقد محاكمة “عهد” لتاريخ 6 فبراير القادم، لإعطاء محامي الدفاع “مزيداً من الوقت لدراسة الملف”.

 

وكانت ذات المحكمة قد قررت عقد جلسة لمحاكمة التميمي بتاريخ 30 يناير الجاري.

 

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية صالح، شمال رام الله.