كشف الحساب المنسوب للطفلة الفلسطينية عهد التميمي على تويتر (ويديره مقربون منها)، عن ضغوط كبيرة تتعرض لها “عهد” من قبل سلطات الاحتلال داخل محبسها.

ودون على الحساب المنسوب للطفلة الفلسطينية الشهيرة ما نصه:””حاولوا يضغطوا عليّ بأي طريقة داخل السجن”.. ولن ابيع قضيتي ستبقي فلسطين عربية”.

ووفقا للتغريدة التي رصدتها (وطن) طالبت “عهد” المتابعين بالدعاء لها ودعمهما “ليعلم العالم مدي الضغوط التي تمارس عليها من أجل كسر أرادتها وتحطيم عزمها “.. كما ورد بنص التغريدة.

"حاولوا يضغطوا عليّ بأي طريقة داخل السجن".. ولن ابيع قضيتي ستبقي فلسطين عربيه دعواتكم ودعمكم ليعلم العالم مدي الضغوط التي تمارس علي #عهد_التميمي من أجل كسر أرادتها وتحطيم عزمها رتويت أعتبرها بنتك pic.twitter.com/CFti5fJvW8 — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) January 28, 2018

وأجلت محكمة إسرائيلية، الاثنين، محاكمة الطفلة عهد التميمي “16 عاماً”، لتاريخ الـ6 من فبراير القادم، بدلاً من الـ30 من الشهر الجاري، بطلب من محاميتها.

وقال باسم التميمي والد عهد، إن العائلة تقدمت اليوم بطلب لمحكمة عوفر العسكرية غربي رام الله عبر محامية الدفاع، بتأجيل عقد محاكمة “عهد” لتاريخ 6 فبراير القادم، لإعطاء محامي الدفاع “مزيداً من الوقت لدراسة الملف”.

وكانت ذات المحكمة قد قررت عقد جلسة لمحاكمة التميمي بتاريخ 30 يناير الجاري.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.