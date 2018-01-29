أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو طريف وقديم للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمنتدى دافوس 2010.

وفاجأ الملك عبدالله الثاني الحضور، خلال حواره مع محاوره الإعلامي، فريد زكريا، مذيع قناة الـ”سي أن أن” الأميركية بحركة طريفة يعبر فيها عن فكرته الاقتصادية.

وقال الملك عبدالله للمذيع في الحوار، رداً على سؤاله حول سبل تحريك عجلة النمو الاقتصادي في الأردن: “أولا لن نتوقف وسوف نتحرك في الشأن الاقتصادي، على الرغم من أن هناك فكرة لدى البعض في مجتمعنا، عندما تطرح عليهم أي فكرة بالشأن الاقتصادي يقولون لك: لا – معبراً بطريقة طريفة بيديه أضحكت الحضور – مكملاً حديثه عن هؤلاء المعترضين قولهم بأنها طريقة ليست الأفضل لتحريك الاقتصاد وإيجاد الدخل”.

ويظهر فيديو تداولته وسائل الإعلام العالمية عن الـ”سي أن أن” ردود الفعل من قبل عشرات الحضور على طريقة الملك الطريفة للتعبير عن فكرته بطريقة بسيطة.

هذا وانتقدت إيران تصريحات الملك الأردني عبد الله الثاني التي أدلى بها في إحدى ندوات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والمتعلقة بالسياسة الإيرانية في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية “إن تصريحات ملك الأردن ضد إيران في هذه الظروف الإقليمية العصيبة تصب في مصلحة المحتلين والمعتدين وكل من لا يريدون الخير لبلدان المنطقة”.

وأضافت في بيان أن حديث عبد الله الثاني عن “الهلال الإيراني وتدخلات إيران في المنطقة مغاير للحقائق “.

وكان ملك الأردن حذر خلال ندوة في منتدى دافوس مما وصفه بـ “خطر السلوك الإيراني في دعم مليشيات مسلحة وإقحام الدين في الخلاف السياسي”.

وقال أيضا إن هذه العوامل كانت وراء تحذيره سابقا من الهلال الشيعي، كما رأى أن السعودية “تنتهج سياسة مبادرة في المنطقة بهدف رسم خطوط حمراء أمام طهران”.

وأَضاف عبد الله الثاني “السياسة الخارجية الإيرانية تتدخل في منطقتنا وتنتهج إستراتيجية طويلة المدى نحو المنطقة” محذرا من طبول الحرب.

وحول الملف النووي الإيراني، أكد الملك تأييد الأردن لأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، مشيرا إلى أن هناك تفاهما أميركيا أوروبيا حول هذا الملف مع إيران.