استشاط رئيس الوزراء الاردني، الدكتور هاني الملقي، غضباً، خلال جلسة مجلس النواب، الأحد، بعد اتهامه من قِبل نائب بتلقي نجله راتباً قدره 16 ألفا دينار اردنيّ.

وطالب “الملقي”، النائب إبراهيم أبو السيد بأن يثبت أن ابنه يتقاضى 16 ألف دينار.

وفوزي الملقي نجل رئيس الوزراء الاردني، يعمل مديرا للعلميات الأرضية في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وقال رئيس الوزراء الاردني خلال الجلسة: “ابني لا يتقاضى هذا المبلغ ولا نصفه ولا ربعه وأتحداك أن تثبت ذلك”.

وطالب “الملقي” في الوقت نفسه شطب ما ورد في كلمة النائب بهذا الخصوص.

يشار الى ان الحكومة الأردنية قررت رفع الدعم عن الخبز، وقد دخل القرار حيز التنفيذ السبت.

وتأمل الحكومة الأردنية، التي لم تتخذ مثل هذه الخطوة منذ نحو عقدين، في أن تخفف هذه الخطوة الضغط على ميزانية البلاد وتوفر نحو 70 مليون دولار.

ووضعت الحكومة سقفا سعريا للخبز العربي الكبير يبلغ 32 قرشا (45 فلسا) للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعره سابقا 16 قرشا (22.5فلسا) .

كما حددت الحكومة السقف السعري للخبز المعروف باسم ‘الطابون’ عند 35 قرشا (49.3 فلسا) بعد أن كان سعره 18 قرشا (25.3 فلسا).

أما سعر الخبز العربي الصغير فسيستقر عند 40 قرشا (56.3 فلسا) بزيادة عن السعر الحالي البالغ 24 قرشا (33.8 فلسا).

ولم تتأثر أسعار بعض أنواع الخبز الأخرى.