ألقت قوات الأمن الكويتية، القبض على أحد أفراد العائلة الحاكمة وصديقه الكويتي، بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات.

وقال مصدر أمني، إنه عثر بحوزتهما على 12 حبة مخدرة و4 أكياس كيميكال، وسجلت بحقهما قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة، وذلك قبل التحفظ عليهما، لاتخاذ الإجراءات القانونية، حسب صحيفة “الراي”.

وأضف المصدر أنه خلال قيام رجال دوريات أمن العاصمة بجولة تفقدية في شارع دمشق، اشتبهوا في سيارة متوقفة بطريقة مثيرة للريبة، وبالاقتراب منها تبين أنها في وضعية التشغيل وعلى متنها شخصان لا تعرف حالتهما الصحية، وبدا أنهما فاقدا الوعي.

وتابع: “فما كان من الأمنيين سوى طرق الزجاج عليهما حتى أفاقا، وكانا بحال غير طبيعية وترجلا من سيارتهما وهما يترنحان، وعلى الفور قام الأمنيون بضبطهما”.

ولفت المصدر الأمني إلى أنه “بإخضاع الشابين للتفتيش الاحترازي، قبل صعود الدورية، عثر بحوزتهما على 12 حبة مخدرة و4 أكياس كيميكال، فتم تحريزها، وبعد التدقيق على بيانات الشابين تبين أن أحدهما شيخ من الأسرة، ومرافقه مواطن”.

وختم حديثه بالقول: “أحيلا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وسُجّلت بحقهما قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة، وتم التحفظ عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.