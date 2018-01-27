كشفت الممثلة المصرية ، عن تفاصيل زيارتها السرية للرئيس المصري الأسبق ، مؤكدة أن مبارك كان ذهنه حاضرًا وفي كامل وعيه.

 

وقالت إنها سألت مبارك عن السبب وراء عدم هروبه وأسرته خارج بعد ، فكان رد الرئيس الأسبق “أنا لم أسرق ولم أقتل حتى أهرب”.وفق ما ذكرت الممثلة المصرية

 

وأضافت خلال مقابلة على قناة “أون إي” المحلية، ليل الجمعة، “سألت مبارك عن الـ70 مليار دولار التي قام بتهريبها للخارج في البنوك السويسرية، فرد ساخرا: “70 مليارا؟.. طيب يبقوا يعملوا حسابي مش أنا مواطن برضه”.

 

وفي سياق آخر، قالت وفاء عامر إنها لن تظهر في مجدداً، بعدما حازت على أدوار البطولة.

 

واعترفت أن بصمتها كانت محدودة فى السينما، مشيرة إلى أن ذلك بسبب عدم حصولها على فرصة حقيقية.

 

وكشفت عن الاسم الحقيقى لشقيقتها “أيتن اسمها الحقيقي سمر”.

 