تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للإعلامي الرياضي السعودي وهو يسخر من اسم حارس مرمى المنتخب الجزائري “”.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تلعثم الإعلامي وليد الفراج في نطق اسم “مبولحي” على الرغم من شهرته الواسعة في الاوساط الرياضية، وقال خلال تقديمه حلقة برنامجه “أكشن يا دوري” المذاع على قناة “MBC”، تعليقا على انضمام الحارس الجزائري لصفوف نادي “الاتفاق” السعودي: “يا اخي انتو بتجيبولنا لعيبة ما ادري من وين هالأسماء هذه”.

 

واضاف ساخرا: “يالله نروح نشوف “مبولحي” لاعب الاتفاق..ما أدري هذه الأسماء من وين بتجيبوها”.

من جانبهم، شن مغردون جزائريون هجوما عنيفا على وليد الفراج بسبب سخريته من “مبولحي” مذكرين إياه بأنه أفضل حراس المرمى العرب، وممثل العرب الوحيد في مونديالين متتالين، فضلاً عن تجربته الطويلة في الملاعب من خلال احترافه في 12 نادياً في ثمانية دوريات مختلفة في أوروبا، وأميركا وآسيا، في حين وصفه البعض بعبد “آل سعود”.