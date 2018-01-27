تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج وهو يسخر من اسم حارس مرمى المنتخب الجزائري “رايس وهاب مبولحي”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تلعثم الإعلامي وليد الفراج في نطق اسم “مبولحي” على الرغم من شهرته الواسعة في الاوساط الرياضية، وقال خلال تقديمه حلقة برنامجه “أكشن يا دوري” المذاع على قناة “MBC”، تعليقا على انضمام الحارس الجزائري لصفوف نادي “الاتفاق” السعودي: “يا اخي انتو بتجيبولنا لعيبة ما ادري من وين هالأسماء هذه”.

واضاف ساخرا: “يالله نروح نشوف “مبولحي” لاعب الاتفاق..ما أدري هذه الأسماء من وين بتجيبوها”.

من جانبهم، شن مغردون جزائريون هجوما عنيفا على وليد الفراج بسبب سخريته من “مبولحي” مذكرين إياه بأنه أفضل حراس المرمى العرب، وممثل العرب الوحيد في مونديالين متتالين، فضلاً عن تجربته الطويلة في الملاعب من خلال احترافه في 12 نادياً في ثمانية دوريات مختلفة في أوروبا، وأميركا وآسيا، في حين وصفه البعض بعبد “آل سعود”.

@waleedalfarraj

اللعيب هذ أولا اسمه مبولحي

تانيا معروف عالميا عكس اللعيبة لي في بلادكم واحد ما سامع بيهم

ثالثا اللعيب هذا كان 5 أفضل الحراس في كأس العالم الأخيرة البرازيل 2014

رابعا اللعيب هذا لاعب منتخب #الجزائر قاهر بطل العالم في دورتها الأخيرة

و أخيرا روح موت — AlgéReine 👑 (@Algereiiiine213) January 27, 2018

ثقف نفسك باخذ دروس في نطق الحروف و بمعلومات عن اللاعبين وكيفية نطق اسماءهم و تاريخهم واصلهم وبلدانهم وانجازاتهم و نجاحتهم …الخ ثم تعلم احترام الناس والتواضع ثم تقدم من جديد لوظيفة اعلامي لان مستواك ضعيف واخلاقك 👎#رايس_مبولحي✌ @waleedalfarraj — Raya Royal (@R_Royal17) January 27, 2018

@waleedalfarraj على الاقل مبولحي الذي لم يعجبك اسمه هو افضل منك لانه لا يقول كلمة سيدي الا لله و رسوله يا عبدة آل سعود — Rabahhamdini (@Rabahhamdini7) January 27, 2018