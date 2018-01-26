تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو لمواطن سعودي قيل إنه ، وهو يضرب طفله بعنف في مدينة ، وهو ما أثار غضب مواقع التواصل.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر والد الطفل وهو ينزل من سيارة ويبدأ في تعنيف طفله بالضرب بالعقال، وشد شعره، وصفعه على وجهه أكثر من مرة، كما سُمع خلال المقطع صوت إحدى النساء تبكي وهي تشاهد المنظر من شرفة منزلها من هول المشهد دون ردة فعل.

الفيديو المتداول أثار غضب المغردين الذين دشنوا هاشتاجا على موقع “” بعنوان: “#اب_يعنف_ابنه_بجده”، استنكروا فيه الفعل المشين الذي أقدم عليه والد الطفل مطالبين بمعاقبته ومحاسبته.

وفور تداول الفيديو، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن وحدة الحماية الاجتماعية في جدة، بالتعاون مع الجهات المختصة ستتدخل لحماية الطفل وكذلك لتقديم الحماية للأبناء.

 

وكشف أنه اتخذ الإجراء النظامي بحق المعنِّف، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

 