تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو لمواطن سعودي قيل إنه مدمن، وهو يضرب طفله بعنف في مدينة جدة، وهو ما أثار غضب مواقع التواصل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر والد الطفل وهو ينزل من سيارة ويبدأ في تعنيف طفله بالضرب بالعقال، وشد شعره، وصفعه على وجهه أكثر من مرة، كما سُمع خلال المقطع صوت إحدى النساء تبكي وهي تشاهد المنظر من شرفة منزلها من هول المشهد دون ردة فعل.

الفيديو المتداول أثار غضب المغردين الذين دشنوا هاشتاجا على موقع “تويتر” بعنوان: “#اب_يعنف_ابنه_بجده”، استنكروا فيه الفعل المشين الذي أقدم عليه والد الطفل مطالبين بمعاقبته ومحاسبته.

#اب_يعنف_ابنه_بجده

( المال و البنون زينة الحياة الدنيا )

في بعض الاباء لا يحمد الله على نعمة الابناء ، اللي فيه كثير غيرهم يتمنونها .. — A 🍃 (@A__aljarallah) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

حسبي الله و نعم الوكيل فيه قطع قلبي الولد #اب_يعنف_ابنه_بجده — Razan (@_razan94_) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

إنجاب طفل أصعب ما يمكن القيام به في الحياة ، لا تنجب طفل ما دمت غير قادر على رعايته إلى الأبد و حمايته و تقديره .#اب_يعنف_ابنه_بجدة — ريم العسيري (@reemeta22) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

#اب_يعنف_ابنه_بجده

الأب المعتل المفروض يخيس بالسجن، ايش يستنون يعني يسبب لهم عاهات مستديمة ولا يموتون تحت يده!! — معرف وهمي (@feminist__m) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

وفور تداول الفيديو، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن وحدة الحماية الاجتماعية في جدة، بالتعاون مع الجهات المختصة ستتدخل لحماية الطفل وكذلك لتقديم الحماية للأبناء.

وكشف أنه اتخذ الإجراء النظامي بحق المعنِّف، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.