كشفت النائبة في البرلمان الأوكراني اليونا شكروم، عن أن الروبوت “صوفيا” الحائزة على الجنسية السعودية قد تعطلت بعد سؤال حول الفساد في أوكرانيا.

ووفقا لأقوالها فإن الحادث وقع في البيت الأوكراني في دافوس، حيث يجري المنتدى الاقتصادي العالمي حاليا.

وكتبت “شكروم” عبر حسابها على “فيسبوك” “لقد حدث لدى الربوت الأكثر تقدما في العالم “صوفيا” بعد سؤال حول ما يجب فعله بشأن الفساد في أوكرانيا، خلل في البرنامج النصي وتوقف المعالج عن العمل”، بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وكان رئيس بنك “سبيربنك” الروسي غيرمان غريف قد ناقش مع “صوفيا” خلال فطور العمل في دافوس مسألة الذكاء الاصطناعي.

وتحدثت “صوفيا” عن القوالب النمطية الشائعة عن الروبوتات واتفقت مع غريف على مرافقته للتزلج.

وقد صنعت الروبوت “صوفيا” من قبل شركة هونغ كونغ “Hanson Robotics”.

وقد يتمكن الروبوت من التعلم والتكيف مع سلوك البشر، وكذلك العمل معهم.

وكانت صوفيا قد حصلت في خريف العام الماضي على الجنسية السعودية، لتصبح أول روبوت يحصل على جنسية دولة ما.