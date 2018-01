تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لشاب أ ردني بمنتصف العشرينات من عمره، يظهره وهو يشتري رقم سيارة مميز في مزاد علني، أقامته إدارة ترخيص المركبات في العاصمة الأردنية عمّان، وهو “7-77” بمبلغ مالي وصل حتى 450 ألف دينار أردني، ما أثار استغراب الشارع الأردني بشكل كبير.

وبعد انتشار الخبر برفقة الفيديو المصور الذي يُظهر عملية الشراء خلال المزاد العلني، كشفت وسائل إعلام محلية في الأردن، أن هذه ليست السابقة الأولى لهذا الشاب بشراء أرقام سيارات مميزة بمبالغ كبيرة كهذه، وأكدت أنه يملك أكثر من 40 رقماً مميزاً مختلفاً، كان اشتراها سابقاً بالطريقة ذاتها، حيث يقدر ثمنها كله مجتمعة بقرابة الـ 2.5 مليون دينار أردني، هذا باستثناء المبلغ الكبير “450 ألف دينار” الذي دفعه بالمزاد العلني على رقمه الأخير.

وأضافت وسائل الإعلام أن هذا الشاب العشريني، يعمل في دولة الإمارات العربية، ويدير عدداً من المشاريع التي كان قد ورثها من والده المتوفي.

وانتقد العديد من رواد التواصل الاجتماعي على اختلافها في الأردن، قيام هذا الشاب العشريني بشراء رقم السيارة بملغ كبير كالذي دفعه، واعتبروا أن الأمر فيه نوع من “البطر” والترف الزائد، وآخرون رأوا أن الأمر لا يتعدى كونه حرية شخصية، وهواية تنتشر بين فئة الشباب تحديداً، وأن من يملك المال، هو أدرى بالطريقة التي يصرفه فيها.

واحد اشترى لوحة سيارة بمزاد بقيمة ٤٥٠ الف دينار أردني والنَّاس بتبوس فيه وبتسلم عليه are you out of your f’in mind ? يعني تبرطع بالمصاري، مصاريك وحرية شخصية بس مو هيك البذخ!! وشلو أمل الشب الي سرق بنك من يومين الله يعلم بحاله وشو السبب إليّ خلاه يذل نفسه . الاْردن الان عبارة عن-

