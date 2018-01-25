حمل سمير , الرئيس المصري , المسؤولية الكاملة على حياة والده الفريق سامي عنان المعتقل لدى النظام منذ أيام.

 

وكتب نجل عنان في أول بيان للأسرة :” بيان من عائلة الفريق عنان.. نحمل وعلى رأسه الرئيس السيسي أي خطر على حياة مرشح الرئاسة المصرية الفريق سامي عنان بعد خطفه واختفاء أي أخبار عنه ومنعنا من التواصل معه ونطالب بالإفراج غير المشروط عن الفريق سامي عنان حالاً من أجل مواصلته لترشح للرئاسة”.

 

وتابع :” الخطف والترهيب والإخفاء والتهديد والوعيد ليس ما قام من أجله شعبنا الحبيب للخروج لثورة للمطالبة بالحرية والعدالة.. القمع مرفوض”.

 

وأضاف نجل الفريق عنان :” أربع سنوات عانى ويعاني شعبنا الحبيب كل الألوان من التعسف والظلم والاضطهاد والتفقير الممنهج والسجن والقتل المعلب الجاهز فقط للاختلاف السياسي تصبح تهمتك جاهزة هل فرض علينا هذا الذل هل من الواجب أن نبقى نتحمل ونسكت هل الكلام أصبح محرمًا”.

 

وردًا على طلب أحد المتابعين له بأن يرشح نفسه، قال :” صعب ومستحيل لأي شخص الآن أن يستطيع تقديم أوراقه والتوكيلات خصوصًا تم حشر الجميع في زاوية ضيقة ووضعهم تحت نتيجة محسومة مسبقًا.. أنا ومن بعدي الطوفان أصبحنا دولة الشخص الواحد”.

 

وسأله متابع آخر عن أخبار الفريق عنان، فرد عليه قائلًا:” والله اليوم حاولنا لقاء الوالد لكن تم منعنا وتم المنع بطريقة إذلال وحتى المحامي لم يستطع أن يقابل الفريق وهذا حال كل موقوف ومعتقل في ”.