حمل سمير سامي عنان, الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, المسؤولية الكاملة على حياة والده الفريق سامي عنان المعتقل لدى النظام منذ أيام.

وكتب نجل عنان في أول بيان للأسرة :” بيان من عائلة الفريق عنان.. نحمل النظام المصري وعلى رأسه الرئيس السيسي أي خطر على حياة مرشح الرئاسة المصرية الفريق سامي عنان بعد خطفه واختفاء أي أخبار عنه ومنعنا من التواصل معه ونطالب النظام المصري بالإفراج غير المشروط عن الفريق سامي عنان حالاً من أجل مواصلته لترشح للرئاسة”.

#الوفد بيان من عائلة الفريق عنان

نحمل النظام المصري وعلى رأسه الرئيس السيسي أي خطر على حياةمرشح الرئاسة مصريه الفريق سامي عنان بعد خطفه واختفاء اي اخبار عنه ومنعنا من التواصل معه ونطالب النظام المصري الإفراج غير المشروط عن الفريق سامي عنان حالا من اجل مواصلته لترشح للرئاسة — الدكتور سمير سامي عنان (@samir02518192) January 25, 2018

وتابع :” الخطف والترهيب والإخفاء والتهديد والوعيد ليس ما قام من أجله شعبنا الحبيب للخروج لثورة للمطالبة بالحرية والعدالة.. القمع مرفوض”.

الخطف والترهيب والاخفاء والتهديد والوعيد ليس ما قام من اجله شعبنا الحبيب للخروج لثورة للمطالبه بالحريه والعداله

القمع مرفوض

الحريه لمرشح الرئاسة سامي عنان#سامي_عنان https://t.co/yYTDSpE1qT — الدكتور سمير سامي عنان (@samir02518192) January 25, 2018

وأضاف نجل الفريق عنان :” أربع سنوات عانى ويعاني شعبنا الحبيب كل الألوان من التعسف والظلم والاضطهاد والتفقير الممنهج والسجن والقتل المعلب الجاهز فقط للاختلاف السياسي تصبح تهمتك جاهزة هل فرض علينا هذا الذل هل من الواجب أن نبقى نتحمل ونسكت هل الكلام أصبح محرمًا”.

اربع سنوات عانا ويعاني شعبنا الحبيب كل الألوان من التعسف والظلم والاضطهاد والتفقير الممنهج والسجن والقتل المعلب الجاهز فقط للاختلاف السياسي تصبح تهمتك جاهزه هل فرض علينا هذا الذل هل من الواجب ان نبقى نتحمل ونسكت هل الكلام اصبح محرم#سامي_عنان https://t.co/PiWtCipGCj — الدكتور سمير سامي عنان (@samir02518192) January 25, 2018

وردًا على طلب أحد المتابعين له بأن يرشح نفسه، قال :” صعب ومستحيل لأي شخص الآن أن يستطيع تقديم أوراقه والتوكيلات خصوصًا تم حشر الجميع في زاوية ضيقة ووضعهم تحت نتيجة محسومة مسبقًا.. أنا ومن بعدي الطوفان أصبحنا دولة الشخص الواحد”.

وسأله متابع آخر عن أخبار الفريق عنان، فرد عليه قائلًا:” والله اليوم حاولنا لقاء الوالد لكن تم منعنا وتم المنع بطريقة إذلال وحتى المحامي لم يستطع أن يقابل الفريق وهذا حال كل موقوف ومعتقل في مصر”.