علق المفكر الكويتي عبد الله النفيسي على واقعة تطاول المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياض تركي آل الشيخ على وزير الصناعة والشباب الكويت خالد الروضان، مؤكدا بأن هذه الملاسنات لن يحص من ورائها إلا المر والعلقم، على حد قوله.

وقال “النفيسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”هذه المُلاسنات الحاصلة في التويتر بين أبناء دول مجلس التعاون لن نحصد من ورائها سوى المُر والعلقم “.

واضاف قائلا: ” يزدحم الشرق الأوسط بالأخطار والتهديدات الحقيقيه الوجودية لنا ما يتطلّب اليقظه واتخاذ الاحترازات وليس الغٓرٓق في هذا العبث”.

هذه المُلاسنات الحاصلة في التويتر بين أبناء دول مجلس التعاون لن نحصد من ورائها سوى المُر والعلقم . يزدحم الشرق الأوسط بالأخطار والتهديدات الحقيقيه الوجودية لنا ما يتطلّب اليقظه واتخاذ الاحترازات وليس الغٓرٓق في هذا العبث. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 25, 2018

وكان آل الشيخ وصف وزير الشباب الكويتي، في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بـ”المرتزق”، في سابقة تخالف الأعراف الدبلوماسية كافة، وذلك بعد لقائه مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي.

وقدَّم الوفد الكويتي هدية لأمير قطر، تمثلت في قميص منتخب الكويت الذي تأهل به لكأس العالم 1982، وهو ما أثار غضب المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

ولم تكن هذه الإساءة الأولى لآل الشيخ بحق شخصيات كويتية، ففي نوفمبر 2018 هاجم الشخصية الكويتية البارزة أحمد الفهد، واصفاً إياه بأنه “أصغر من أن يُهدد المملكة العربية السعودية ورياضتها”، على حد قوله.

بدوره قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إنه عاتب خلال لقائه السفير السعودي لدى البلاد، عبد العزيز الفايز، على إساءة تركي آل الشيخ.

وشدد قائلاً، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا): “نؤكد رفضنا واستهجاننا تلك الإساءة؛ لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، ونحن على ثقة بأن الأشقاء في المملكة لن يقلُّوا عنا حرصاً على علاقاتنا الأخوية والبعد بها عن كل ما من شأنه المساس والإساءة إليها”.