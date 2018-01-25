في ظل غياب المعلومات عنه خاصة بعد تأكد نقله للمستشفى بعد اعتقال تجاوز أربعة أشهر دون سبب، نشر عبد الله” نجل الداعية السعودي سلمان العودة أبياتا شعرية كانت قد نظمتها جدته نورة اللحيدان في أعقاب اعتقال نجلها “سلمان” للمرة الاولى عام 1994.

ووفقا لما نشره “عبد الله العودة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن”، فقد نظمت “اللحيدان” أبيات شعرية كالتالي:

اليوم أنا ضايق صدري..كثرت همومي وأنا حيه

دمعي على صابري يجري..والكبد بالنار مشويه

سلمان يا ليت من يدري..عن حالك اليوم شخصيه

من شِعر جدتي (نورة اللحيدان) رحمها الله، في اعتقال والدي الأول.

شفاه الله وفرّج عنه وعن كل معتقلي الضمير. #الشيخ_سلمان_العودة pic.twitter.com/oHa125sIri — عبدالله العودة (@aalodah) January 25, 2018

وكان “عبدالله العودة، قد أكد في تغريدات سابقة أنه تم نقل والده المعتقل في سجون آل سعود منذ سبتمبر الماضي، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية محملا النظام السعودي مسؤولية سلامته.

ودون “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “بعد أكثر من أربعة أشهر على الاعتقال في سجن انفرادي في ذهبان بجدة.. اليوم بالفعل تأكد لي خبر #نقل_العودة_للمستشفى”.

وتابع “منذ سنة بالضبط توفيت أم الصغار في حادث، وقبل أكثر من أربعة أشهر اُعتقل والدهم تعسفياً، ووضع في زنزانة انفرادية.. ثم اليوم يُفجعون بخبر أن والدهم تمّت رؤيته في المستشفى”.

وأشار نجل العودة أنه بالرغم من التعتيم المتعمد والشحّ الشديد في التواصل، إلا أنه وصلته أخبار مؤكدة عن رؤية والده في المستشفى.

وأضاف محملا النظام مسؤولية سلامة والده:”نحن نحمّل ساجنيه مسؤولية صحته وسلامته أمام الله ثم أمام الناس والأمة. اللهم فرجك وعافيتك لهذا الشيخ الستيني.”